SDP:n Kansanedustaja Jukka Gustafssonin puhe 14.5.2022 puoluevaltuustossa

SDP:n Seppo Eskelinen: Nato-jäsenyys vahvistaa Suomen kokonaisturvallisuutta 13.5.2022

-Suomen Nato-jäsenyys vahvistaisi kokonaisturvallisuuttamme ja puolustuskykyämme ratkaisevalla tavalla, sanoo kansanedustaja Seppo Eskelinen (sd). Venäjän hyökkäys Ukrainassa on ajanut Euroopan kokonaan uuteen tilanteeseen, minkä johdosta Suomenkin turvallisuustilanne on vakavampi ja vaikeimmin ennakoitavissa sitten kylmän sodan. -Emme voi enää rakentaa turvallisuutta ja vakautta kuten ennen, luottaen periaatteisiin, jotka nyt on Venäjän toimesta raa’asti hylätty, Eskelinen jatkaa. Meille pienenä kansana on keskeistä turvallisuus, itsemääräämisoikeus ja oma liikkumatila ulko– ja turvallisuuspolitiikassa, mutta meidän tulee samalla myös vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä. Tärkeää on myös pitää kiinni myös omasta uskottavasta ja tehokkaasta puolustuskyvystämme. -Tärkeintä on, että turvallisuuspolitiikkamme edistää vakautta ja ennustettavuutta, joka turvaa parhaiten Suomen ja suomalaisten kokonaisturvallisuuden. Nato-jäsenyys jatkaa tätä politiikkaa edelleen, Eskelinen painottaa.