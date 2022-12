SDP:n kansanedustaja Niina Malm iloitsee Kaakkois-Suomen määrärahalisäyksistä: panostuksia teiden kunnossapitoon ja matkailukohteisiin

Valtionvarainvaliokunta esittää useita määrärahalisäyksiä Kaakkois-Suomen tieliikenneverkoston parantamiseksi. Lappeenrannan Mt 380:n Iitiä-Juuresahon jalankulku- ja pyöräilyväylän suunnittelulle osoitetaan 170 000 euron määräraha. Lisäksi sekä Lemin Iitiäntien-Toukkalantien suojatielle että Kotkan Peippolan suojatie- ja kevyenliikenteen järjestelyille esitetään 200 000 euron määrärahaa. Myös Mt 4081:lle Vehkataipaleentiellä ja Mt 384:lle Vironlahdella esitetään 150 000 euron määrärahaa kevyen liikenteen olosuhteiden parantamiseksi.

Lisäksi Lemin Vt 13:lle laaditaan tiesuunnitelma, ja tielle tehdään parannuksia Uskin mutkien kohdalla. Ruokolahden Vt 6:n meluntorjuntaa parannetaan Oritlammen kohdalla.

- Monet esitetyistä liikennehankkeista ovat jo pitkään kaivanneet määrärahapanostuksia. Ensi vuoden määrärahoilla voimme parantaa teiden kunnon lisäksi tieturvallisuutta. On myös tärkeää huomata, että monet määrärahalisäyksistä kohdennetaan kevyen liikenteen hankkeisiin. Haluamme kehittää jalankulku- sekä pyöräilyväyliä sekä niiden kuntoa ympäri Suomen, toteaa SDP:n kansanedustaja Niina Malm.

Myös Kaakkois-Suomen luonto- ja matkailukohteet saavat lisärahoitusta. Ruokolahden Haapaveden tilan parantamiseen ja Saimaan tulevan Unescon luonnonperintökohdealueen luontomatkailuinfrastruktuurin kehittämiseen esitetään 100 000 euron määrärahalisäystä.

- Sota on vähentänyt ulkomaalaisten turistien määrää Kaakkois-Suomessa, mutta vastapainona kotimaan matkailun suosio on kasvanut ja puhtaita suomalaisia luonto- ja eräkohteita arvostavat niin suomalaiset kuin ulkomaalaiset matkailijat. Olen iloinen siitä, että ensi vuoden budjetissa esitetään lisärahoitusta alueen matkailuhankkeille. Rahoituksella parannetaan muun muassa virkistys- ja retkikohteita sekä reititetään melonta- ja SUP-reittejä alueen vesistöihin, sanoo Malm.

Lisäksi Malm nostaa esille, että ensi talvi tulee olemaan todella haastava. Hintojen nouseminen, sota ja pandemian jälkihoito näkyvät lisääntyneenä eriarvoistumisena ja pahoinvointina. Lisämäärärahoja osoitetaan useille kolmannen sektorin toimijoille, kuten 600 000 euroa turvakodeille, 300 000 euroa Pakolaisneuvonta ry:lle, 180 000 euroa liikkuvan nuorisotyön Walkers on Wheels -hankkeelle ja 100 000 euroa Naisten linjalle. Lisäksi 1 000 000 euroa kohdistetaan ruoka-aputoiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen.

- Nuoret voivat pahoin, sähkön sekä ruoan hinta nousee ennätysmäisesti, ja sen lisäksi Suomeen on saapunut valtava määrä sotaa paenneita, joista haluamme pitää huolta. On välttämätöntä, että näin vaikeina aikoina kohdistamme lisää rahoitusta tärkeää yhteiskunnallista työtä tekeville järjestöille. On tärkeää, että pidämme huolta toinen toisistamme, mutta aivan yhtä tärkeää on turvata yhteiskunnan tukiverkot niille, joilla ei ehkä ole ketään muuta. Ensi talvi tulee olemaan todella haastava, mutta haluan uskoa, että selviämme siitäkin - aivan kuten olemme tähänkin asti selvinneet siitä kaikesta millä meitä on vuosien aikana koeteltu, päättää Malm.