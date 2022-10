SDP:n kansanedustaja Riitta Mäkinen on hyvillään, että työ ylivelkaantuneiden aseman kohentamiseksi jatkuu ja painottaa asian tärkeyttä myös inflaation keskellä

SDP:n Viitanen ja Eloranta: Hyviä uutisia e-kirjojen lainauskorvauksesta 19.10.2022 16:43:41 EEST | Tiedote

E-kirjojen lainauskorvauksiin varattiin rahoitus tuleville vuosille keväällä julkisen talouden suunnitelmassa. Sitä ennen hyväksyessään kuluvan vuoden talousarvion eduskunnan valtiovarainvaliokunta kiirehti rahoitukseen liittyvien ratkaisujen sekä tarvittavien säädösmuutosten valmistelua. Nyt opetus- ja kulttuuriministeriön asettama selvityshenkilö, hovioikeudenneuvos Kristiina Harenko on tullut johtopäätökseen, että tekijänoikeudellisesti ei ole välttämätöntä säätää lainauskorvauksesta laissa, joten ensi vuoden osalta e-lainauskorvaus voidaan toteuttaa ministeriön päätöksellä. - Olemme pitäneet e-kirjojen lainauskorvausasiaa aktiivisesti esillä jo pitkään ja onkin erittäin ilahduttavaa, että ministeriössä on pystytty etsimään keino asian ratkaisemiseksi pikaisesti, sanovat valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaoston jäsenet Pia Viitanen (sd.) ja Eeva-Johanna Eloranta (sd). - On tärkeää, että ministeri nyt kiirehtii e-lainauskorvauksen toteutusta selvitetyllä tavalla ja aloittaa