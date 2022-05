SDP:n kansanedustaja Riitta Mäkisen vappupuhe Jyväskylässä 1.5.

Hyvät ystävät, rakkaat toverit, vapun juhlijat, jyväskyläläiset

Jyväskylän sosialidemokraattien puolesta minulla on ilo ja kunnia saada toivottaa teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi viettämään perinteistä Koko kansan vappujuhlaa tänne Lounaispuistoon. On kerrassaan ilahduttavaa voida jälleen kokoontua yhteen koronavuosien jälkeen. Suomalaisen työn ja työväen juhlan juhlistaminen etäyhteyksien kautta on nyt toivottavasti jäänyt historiaan – Vappu, jos mikä on yhdessä vietettävä kansanjuhla.

Kuten me kaikki olemme varmasti panneet merkille, myös vapun sää noudattaa perinteitä, mutta kuten aikaisempinakaan vuosina, emme ole nytkään antanut sen vaikuttaa juhlatunnelmaamme. On ilahduttavaa nähdä teitä täällä näin sankoin joukoin paikalla.

Juhlatunnelmaamme varjostaa kuitenkin synkät varjot, kun Euroopassa riehuu sota. Tänään kevään ja työn juhlapäivänä me elämme aikaa, jollaista emme varmastikaan olisi uskoneet emmekä halunneet kokevamme. Yli kaksi vuotta olemme taistelleet globaalia pandemiaa vastaan, suojautuneet mutta myös sopeutuneet. Ja pandemian yhä jyllätessä keskuudessamme, olemme joutuneet kohtaamaan jo uuden kriisin.

Helmikuun viimeisellä viikolla Venäjä aloitti täysimittaisen, raa´an ja epäinhimillisen hyökkäyssodan Ukrainaa ja sen kansaa vastaan, vastoin kaikkia kansainvälisiä sopimuksia, kansainvälistä oikeutta ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ETYJ:n periaatteita. Suomen ja Euroopan turvallisuustilanne on muuttunut perustavanlaatuisella tavalla. Koko läntinen maailma, Eurooppa ja Suomi on ankarasti tuominnut terrorin ja ihmisoikeusrikkomukset, joita Ukrainassa parhaillaan tapahtuu.

Työväenliike, Sosialidemokratia, on aina ollut kansainvälinen rauhan liike. Me haluamme ylläpitää rauhaa ja vakautta. Me haluamme, että lapsemme ja heidän lapsensa voivat elää turvallisessa maassa ja jatkaa sen hyvinvoinnin ja tasa-arvon rakentamista, jota me ja sukupolvet ennen meitä ovat tehneet.

SDP on aina ollut myös vapauden liike – Meille on aina ollut tärkeintä ihmisten vapaus ja mahdollisuus elää ilman sortoa tai alistamista, ilman pelkoa.

Nyt jos koskaan Ukraina, Eurooppa ja Suomi tarvitsee kansainvälistä solidaarisuutta, rauhan työtä, mutta myös varautumista kaikkiin mahdollisiin olosuhteisiin. Tätä työmme olemme tehneet pitkäjänteisesti ja juuri nyt Suomessa olemme suurten kysymysten äärellä harkitessamme uudelleen omaa turvallisuus- ja puolustuspoliittista linjaamme. Muuttuneessa tilanteessa on punnittava tarkoin, riittävätkö nykytilanteen kaltaiset yhteistyörakenteet vahvistamaan turvallisuutemme kaikissa olosuhteissa. Suomella, kuten muillakin suvereeneilla valtioilla, on aina oikeus tehdä tätä harkintaa. On äärettömän tärkeää, että tässä hetkessä pidämme kiinni keskeisestä periaatteesta – ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjamme on paitsi kestettävä aikaa, myös elettävä ajassa. Sen määrittelemisessä tarvitaan meitä kaikkia, sillä kansakunnan yhtenäisyys on kokonaisturvallisuutemme, kansallisen ja sen kansalaisten kriisinsietokyvyn keskeinen kivijalka.

Hyvät ystävät,

Yhteiskuntamme kestävyyttä koetellaan kriisien keskellä. Pääministeri Sanna Marinin johtama hallitus on vienyt Suomea eteenpäin myrskyn silmässä yli kaksi vuotta. Ja me olemme kestäneet. Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on toden teolla näyttänyt voimansa maailman ympärillä myrskytessä.

Suomessa ihmisiä ja yrityksiä on tuettu koronakriisin keskellä. Työllisyysaste on nyt historiallisen korkealla tasolla. Kunnille on annettu mahdollisuus huolehtia ihmisten palveluista ajassa, jossa niitä todella on tarvittu; hoito-, hoiva- ja oppimisvelka on pyritty pitää mahdollisimman vähäisenä, Sitä on kuitenkin syntynyt ja takaisinmaksun aika on nyt - eikä korkojen kera tulevaisuudessa.

Kriisien keskelläkin olemme katsoneet pitkälle tulevaisuuteen, rakentaneet Suomen ja suomalaisten hyvinvointia ja luoneet pohjaa sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävälle kasvulle. Suomalaisen työmarkkinapolitiikan vakautta ja ennustettavuutta ravistellaan nyt voimakkaasti, eikä myrskyiltä ole vältytty. Tästä osoituksena on viikko sitten – onneksi – päätökseen saatu Paperiliiton ja UPM:n välinen neljän kuukauden mittainen lakko. Pahimmat työnantajat ajamat heikennykset onnistuttiin torjumaan ja työt voivat tehtaissa jatkua. Tämä sitkeä taistelu osoitti, että työntekijöiden oikeuksien puolustaminen vaatii päättäväisyyttä. Oikeudenmukaista ja reilua työelämää on puolustettava.

Hyvä juhlaväki,

Suomalaisen hyvinvointivaltion rakentamisen yksi peruskivi on ollut yhdessä sopiminen. Tätä sopimisen perinnettä on haastettu jo pitkään systemaattisesti ja tarkoitushakuisesti. Suomi ei tarvitse yhteisen veneemme keikuttamista varsinkaan nyt, kun maailma ympärillä näyttäytyy epävarmana. Siksi olisi ensiarvoisen tärkeää vaalia vakautta siellä, missä itse omalla toiminnallamme voimme sen tehdä. Suomi on pidettävä jatkossakin sopimusyhteiskuntana. Vain se tuo meille turvaa, vakautta ja ennustettavuutta.

Nyt on kunta- ja hoitoalan työntekijöiden viimeinkin aika saada äänensä kuuluville ja viestinsä perille. He ovat kantaneet raskasta kuormaa jo pitkään, ja erityisesti koronapandemian aikana. He ovat eturintamassa turvanneet meille niin normaaliolosuhteiden mutta erityisesti kriisin aikana turvallisen arjen kannalta välttämättömän hoivan ja huolenpidon.

Pelkät kiitokset tai juhlapuheet eivät enää riitä. Samalla kun yhteiskuntamme tarvitsee näiden ammattilaisten panosta kokoajan enemmän, on meidän kyettävä toimenpiteisiin, joilla lisätään merkittävästi työvoimapulasta kärsivien alojen houkuttelevuutta. Nämä koskevat palkkauksen ohella niin työoloja ja mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhön, johtamista, henkilöstömitoituksia kuin koulutusmääriä. Me sosialidemokraatit haluamme Suomeen palkkatasa-arvo-ohjelman, jolla turvataan pienipalkkaisten julkisen sektorin alojen palkkoja myös pidemmällä aikavälillä.



Työntekijän oikeus vaikuttaa työoloihinsa ja tarvittaessa taistella oikeuksistaan lakon avulla, oikeus, josta säädetään paitsi perustuslaissamme, myös monissa kansainvälisissä sopimuksissa. Meille sosialidemokraateille työntekijän oikeudet ovat tietysti erityisen pyhiä. Potilasturvallisuus on kuitenkin turvattava kaikissa tilanteissa, sillä perusoikeus on myös kansalaisten oikeus henkeen ja terveyteen.



Toivomme varmasti kaikki, että nyt täysin kriisiytyneeseen tilanteen löydetään yhteinen ratkaisu ja sopu, joka tyydyttää kaikkia osapuolia. Vetoankin sydämestäni työmarkkinaosapuoliin yhteisymmärryksen löytämiseksi, sillä tilanne on kestämätön ja uhkaa suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Tilanne on siis sanalla sanoen äärimmäisen vakava.



Hyvä juhlaväki,

näinä epävarmoina aikoinakin, toivotan teille kaikille kuitenkin oikein hyvää vappua sekä pian koittavaa kesää toivottaen teidät vielä kertaalleen tervetulleeksi.