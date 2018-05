SDP:n kansanedustaja Satu Taavitsaisen vappupuhe Mikkelissä SDP:n ja SAK:n yhteisessä työväen vappujuhlassa.

Hyvät ystävät, mikkeliläiset, vappuväki! Sata vuotta on kulunut Suomen historian murheellisimmasta keväästä. Kevättä 1918 emme halua uudelleen. Sisällissodan muistoon liittyy synkkiä ja kammottavia tapahtumia ja tekoja, joita emme kaikkia edes tiedä.

Suomen kansan yhtenäisyys on kuitenkin pystynyt menneinä vuosikymmeninä kuromaan umpeen sisällissodan synnyttämää haavaa. Suomalainen hyvinvointivaltio ja sen menestys on rakennettu yhteisellä työllä – ei kansan kahtia jaolla.

Suomalainen yhteiskuntamalli perustuu luottamukseen. Luottamusta täytyy kokea niin, itseä, muita kuin yhteiskuntaa kohtaan. Siihen, että jokaista kohdellaan reilusti. Luottamusta siihen, että kun maksaa veroja niin saa peruspalveluita. Kun kohtaa vaikeuksia niin saa apua ja tukea.

Maan hallitus on rapauttanut tätä luottamusta kolmessa vuodessa valtavasti. Olemme palanneet ajassa taaksepäin. Sosiaaliturvaa on leikattu yli 700 miljoonalla eurolla. Koulutuksesta on leikattu miljardi. Toistan: Koulutuksesta on leikattu miljardi euroa. Pienituloisen palkansaajan, työttömän, eläkkeensaajan ja opiskelijan ostovoimaa on heikennetty. Monissa perheissä nauru on kadonnut taloudellisten olosuhteiden seurauksena. Useissa kodeissa eletään kovia aikoja.

Samaan aikaan hyvätuloisten verotusta on kevennetty, suurten perintöjen verotusta on kevennetty. On ollut varaa tehdä yrittäjävähennys ja säätää metsälahjavähennys. Hallitus on jakanut rahaa omille etupiireilleen, vaikka näillä keinoin ei työllisyys kohene. Sipilän hallituksen osalta kaikki päätökset ovat olleet arvovalintoja, vaikka ne kerta toisensa jälkeen on yritetty verhota välttämättömyyden verhoon.

Maan hallitus ei positiivisista sanankäänteistään huolimatta onnistu hämäämään kansalaisia. SDP:n ja ay-liikkeen lisäksi hyvin monet muut järjestöt, yhteisöt, yksityiset kansalaiset ovat yhdistäneet voimiaan ja toimineet yhtenä rintamana esimerkiksi työttömyydestä rankaisevan aktiivimallin epäkohtien esiin nostamiseksi, vastustaneet sen viemistä heikkouksineen läpi ja ehdottaneet parannuksia. Vaikka hallitus ei ole vielä suostunut perumaan sitä, on suuri osa kansalaisista herännyt huomaamaan sen, miten eriarvoistava malli on.

Erityisen huonoa on, että aktiivimalli ei keskity työnhakijan vahvuuksien löytämiseen ja sitä kautta ehkä kokonaan uuden työn ja työpaikan löytämiseen. Se ei myöskään painota yhteiskunnan vastuuta työllisyydestä tai kannusta yrityksiä luomaan voimakkaammin lisää työpaikkoja.

Näiden sijasta se heikentää työttömyysturvaa ja kurjistaa yhä lisää jo ennestään vaikeassa taloudellisessa tilanteessa elävien asemaa ja lisää näin köyhyyttä. Aktiivimalli on ollut voimassa neljä kuukautta. 2205 eteläsavolaista, joissa on 872 mikkeliläistä, on joutunut sen vuoksi leikkuriin. Tätä menoa ostovoiman heikennys maakunnassamme kohoa vuodessa jopa miljoonaan euroon. Ne rahat ovat pois yritysten palveluista ja tuotteista, ruuasta sekä ihmisten hyvinvoinnista. Ja minne ne menevät, eivät suinkaan valtion velan maksuun, vaan rikkaiden verohelpotuksiin.

Hyvät ystävät!

Työllä ja koulutuksella on meille suomalaisille suuri merkitys. Meidän identiteetissämme on syvällä se, että voimme olla mukana työelämässä ja onnistua työssämme. Jokaisella on oikeus työhön. Eikä mihin tahansa pätkätyöhön, tai nollasopimustyöhön, vaan sellaiseen työhön, jolla pystyy elättämään itsensä ja perheensä.

Maan hallitusta leimaa ajattelutapa, jossa työttömyys on muka yksilöstä itsestään johtuva ongelma ja ratkeaa työttömiä rankaisemalla. He ovat unohtaneet sen, että työttömyys ei ole ihmisten vika, vaan Suomessa harjoitetun epäonnistuneen talouspolitiikan vika. Tulee muistaa, että missään maassa ei ole saatu leikkaamalla aikaan kasvua ja työllisyyttä.

Arvoisat toverit!

Hallitus päätti kehysriihessään, että työnantaja voi tehdä alle 30-vuotiaan nuoren kanssa määräaikaisen työsopimuksen, vaikkei siihen olisi perusteltua syytä. Lisäksi henkilöperusteista irtisanomista meinataan helpottaa alle 20 hengen yrityksissä. Molemmat esitykset ovat syrjiviä ja työntekijöiden yhdenvertaisuutta rikkovia. Erityisesti naisille ja nuorille.

Miksi nuorten pitäisi tehdä töitä muita heikommilla työehdoilla? Minkä vuoksi hallitus käy juuri heidän kimppuunsa, joilla ennestään jo on epävarmuustilanne työmarkkinoilla. Epävarmuus- ja pätkätyöt tarkoittavat monille pätkätoiveita, pätkähaaveita ja sitä kautta pätkäelämää. Nykynuoret ovat Suomen historian ensimmäinen sukupolvi, joka on huonommassa asemassa kuin heidän omat vanhemmat.

Aiotaanko nuorista tehdä oman itsensä kulkukauppiaita? Että he kauppaavat itseään työpaikasta toiseen? SDP:lle tämä ei käy ja tulemme tekemään kaikkemme, ettei hallituksen suunnitelmat toteudu.

On puhuttu paljon viime aikoina, uskaltavatko nuoret perustaa perheitä. Moni lykkää perhehaaveita. Toiset joutuvat lykkäämään niin pitkälle, että lopulta joudutaan siitä luopumaan. Väestöliiton tuoreimman perhebarometrin mukaan työelämän epävarmuus on yksi keskeisimmistä syistä nuorille lykätä perheen perustamista.

Jos nyt tämä nuorten aikuisten syrjintä hyväksytään, mitä seuraavaksi. Tuleeko Itä-Suomeen erilaiset työehdot, sallitaanko täällä korkean työttömyyden nimissä perusteettomat pätkätyöt?

Tämä on syvä periaatekysymys. Ketään työntekijää tai ihmistä ei saa syrjiä ominaisuuden perusteella. Nuoret työntekijät ovat yhtä arvokkaita kuin kaikki muutkin.

Valitettavasti tällä tavalla suomalainen oikeisto rakentaa tulevaisuutta.

Hyvät kuulijat!

Olen hyvin huolissani kasvaneesta eriarvoisuudesta. Se syö yhteiskuntamme luottamusta, kun kaikille ei olekaan paikkaa yhteisessä pöydässä. Erityisen huolissani olen nuorten naisten lisäksi miehistä. Kadonneiden työmiesten osuus on kasvanut. Jo 79 000 parhaassa työiässä olevaa miestä on syrjäytetty. Nämä 25-54-vuotiaat miehet elävät yhteiskuntamme ulkoreunoilla. He eivät tee töitä, eivät hae töitä, eivät opiskele tai ole työkyvyttömyyseläkkeellä. He ovat kadoksissa ja heidät on luokiteltu "muut työvoiman ulkopuolella olevat".

Miesten työllisyyden esteenä on peruskoulun jälkeisen tutkinnon puuttuminen, pitkittynyt työttömyys ja vähäinen työhistoria. Näiden poikien ja miesten pahoinvoinnin väheksyminen on lopetettava. Heille pitää antaa tukevampi pohja ja paremmat eväät ponnistaa elämässään eteen ja ylöspäin.

Oppimisvaikeuksien hoitamatta jättäminen ennakoi sitä, että pojat putoavat koulutuksesta ja sitä myötä syrjäytyvät työelämästä. Ongelmat, jotka olisi voitu hoitaa varhaisessa vaiheessa ehtivät kasvaa. Päiväkodeissa ja peruskoulussa ei ole kaikki OK, kun joka kahdeksas 15-vuotias poika ei osaa lukea niin hyvin kuin jatko-opinnoissa tarvittaisiin.

Määrärahojen leikkaukset koulutuksesta ja päivähoidosta pahentavat tilannetta. Poikien ongelmia voitaisiin ehkäistä lisäämällä opettajia, avustajia, nuorisotyöntekijöitä ja toimintaterapeutteja koulujen arkeen. Koulutus ja työ ovat parhaat työkalut, joilla luomme ihmisille uskoa tulevaisuuteen.

Kaikki keinot on otettava käyttöön, jotta nuoret saavat päätökseen vähintään toisen asteen opinnot. Neljännes toisen asteen tutkinnon keskeyttäneistä sanoo rahapulan olleen syynä opintojen keskeyttämiseen. Monet lastensuojelu- ja nuorisojärjestöt kannattivat laajasti äskettäin eduskuntaan jätettyä kansanlaisaloitetta maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta. Tämä on myös SDP:n tavoite.

Hyvät ystävät!

On viheliäinen tosiasia, että Suomessa on käynyt niin, ettei pienituloisilla ole enää edes varaa sairastua, eikä hoitaa itseään. Vuonna 2017 päätyi noin 320 000 tavanomaista terveyskeskus-, sairaala-, laitoshoito-, kotipalvelu- ja hammashoitomaksua ulosottoon.

Soten asiakasmaksut kasaantuvat harvojen maksettavaksi. Ne kohdistuvat eniten pienituloisille sairaille. Suurimpia maksuja maksavat vanhukset ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevat.

Kymmenesosa pienituloisista vanhuksista säästää lääkärikäynneistä ja joka neljäs heistä jää usein vaille riittävää kotihoitoa.

Pitkäaikaissairaista kolmannes on siirtänyt lääkkeen hankkimista tai pyytänyt halvempaa ja lähes 60 prosenttia kokee kalliiden lääkkeiden aiheuttavan taloudellisia vaikeuksia.

Kuntien välillä on eroja, sillä kaikki kunnat eivät peri asukkailtaan maksuja. Esimerkiksi Helsinki ei peri lainkaan terveyskeskusmaksua, mikä on erinomainen asia. Suomessa on selviä eroja asiakasmaksuissa myös maakunnittain. Valitettavasti Etelä-Savossa sote-asiakasmaksujen arvo on koko Suomen suurin asukasta kohti mitattuna. Tämä pitää muuttaa.

Hyvät toverit!

Korkeat asiakasmaksut ovat Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon suurin ongelma. Suomi ei edes tarvitse mitään massiivista sote-uudistusta maakuntiin, vaan tarvitsemme perinpohjaisen soten asiakasmaksu-uudistuksen.

Suomen tulee palauttaa arvopohjamme solidaarisuuden periaatteelle: kaikille turvataan pääsy laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden piiriin maksukyvystä ja yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta.

Ehdotan asiakasmaksu-uudistukselle evääksi muutamia asioita.

1 Alle 20-vuotiailta ei jatkossa peritä lainkaan asiakasmaksuja perusterveydenhuollossa, erikoislääkärillä käynnistä, fysioterapiasta, reseptilääkkeistä ja hammashuollosta. Näin on Ruotsissakin.

2 Aikuisväestön osalta poistetaan terveyskeskusmaksu koko maassa ja muiden palveluiden osalta maksuja vähintään puolitetaan.

3 Nykyisiä reseptilääkkeiden, palveluiden ja matkojen maksukattoja alennetaan reilusti. Nyt näiden maksukatot ovat yhteensä 1600 euroa vuodessa. Tämä on aivan liikaa! Jatkossa ne saisivat olla korkeintaan 440 euroa yhteensä.

4 Soten asiakasmaksujen vuoksi ulosottoon joutuneet pitää armahtaa velastaan. Suomen on lisäksi lopetettava kansainvälisille perintäyhtiöille kansalaistemme sote-laskujen myyminen.

Hyvät kuulijat!

Uskoo ken tahtoo, että Sipilän sote alentaisi maksuja. Maksujen nousulle tulevaisuudessa tuo painetta se, että Sipilä tavoittelee sote-uudistuksella 3 miljardin euron säästöjä. Maakunta ei saa ottaa velkaa, eikä kerätä veroja. Sen ainoa keino selvitä hengissä on saada tuloja lisää nostamalla asiakasmaksuja tai vähentää menoja leikkaamalla palveluita. Tämä on raaka tosiasia valinnanvapaushötön takana.

Konkreettisesti miljardien säästöt tarkoittaa, että hallitus aikoo esimerkiksi säästää 700 miljoonaa euroa vanhustenpalveluista mm. vähentämällä vanhusten laitoshoitoa ja vähentämällä kotihoidon henkilökuntaa. Sydäntä raastavan karmeaa. Jo nyt hoitohenkilökunta väsyy, sairauslomat pitenee ja liian huonokuntoisia vanhuksia kotiutetaan. Sipilän maakunta ja sote esitys on saatava estettyä!

Sipilän hallitus on kuin iso paha susi, joka aikoo syödä maakuntien Punahilkat ja isoäidit. Susi sanoo olevansa hyvällä asialla mutta selän takana sillä on sormet ristissä. Keskustan kansanedustajat puheissaan lupaavat tukea tasaisesti Suomen eri osia, mutta teot ovat toista kuin puheet. Ihmisten höynäyttämisen sijaan hallituksen pitää kertoa totuus: Sipilän Sote tulee lakkauttamaan maaseudun sote-palvelut.

Hyvät toverit!

Suomalaisia tavallisia ihmisiä vaivaava krooninen rahapula on aiheuttanut sen, että Suomeen on synnytetty massatyöttömyyden rinnalle massaulosotto- ja maksuhäiriöongelma.

Meille on muodostunut luottotiedoton luokka.

Yli puoli miljoonaa ihmistä vuosittain kamppailee ulosoton kanssa. Tavallisia perheellisiä ihmisiä, pienellä työeläkkeellä eläviä eläkkeensaajia, työttömiä, opiskelijoita. Ulosottoon joutuneet ovat kaikkein heikoimmassa asemassa ja heillä on vain hyvin vähän puolustajia. Heille tuottaa vaikeuksia muille arkipäiväiset asiat, monien välttämättömyyshyödykkeiden hankkiminen, kuten asunnon vuokraaminen, kotivakuutuksen, puhelinliittymän, sähkösopimuksen tekeminen. Heidät on työnnetty ulos kaikesta, mihin tarvitaan luottotietojen olevan kunnossa.

En käytä sanaa ylivelkaantunut. Se ei kuvaa nykytilaa, jossa pienituloinen eläkeläinen joutuu ulosottoon sairastuttuaan ja saatuaan sairaalasta satojen eurojen laskun. Hänellä ei olisi ollut muuta keinoa välttää tilannetta kuin olla sairastumatta, olla tilaamatta ambulanssia. Heitä ei saa syyllistää käyttämällä termiä ylivelkaantunut.

SDP:n ja ay-liikkeen on yhdessä tehtävä parannuksia ulosottovelallisten aseman parantamiseksi, esimerkiksi ulosoton suojaosuuden tason nostaminen mahdollistaisi monelle pienituloiselle ulosottoon joutuneelle työn tekemisen. Odotan vajaan vuoden päästä olevien eduskuntavaalien antavan ihmisille pohjan uudelle alulle.

Hyvät ystävät!

Näen teidän jokaisen tärkeänä tehtävänä kohtaamienne vaikeuksia kokeneiden ihmisten asioiden esiin nostamisen. Te voitte tehdä sen paremmin kuin kukaan muu, koska tiedätte niistä enemmän kuin kukaan muu. Vaaditaan melkoista luonteen lujuutta puhua niiden puolesta, jotka eivät itse saa ääntään kuuluville. Mutta kun sinnikkäästi osallistutte yhteiskunnalliseen ja eettiseen keskusteluun ja pidätte yllä tervettä järkeä ja valppaan omantunnon ääntä, osallistutte taisteluun epäoikeudenmukaisuutta vastaan. Tällöin vahvistatte demokratian pohjaa ruohonjuuritasossa. Ja sitä Suomi tarvitsee. Kansalaisten joukkovoimaa. Luottamusta toisiimme.

Maksamme veroja, jotta saamme elää turvallisessa, hyvin toimivassa, tasa-arvoisessa ja kaikista kansalaisistaan huolen pitävässä Suomessa. Eriarvoisuuden kasvu ja peruspalvelujen alasajo pitää lopettaa. Ensi vaalikaudella tehtävämme on kehittää ja uudistaa Suomea sekä perua iso nippu Sipilän hallituksen päätöksiä. Ensi vuoden eduskuntavaaleissa tähytään jo seuraavalle vuosikymmenelle. Me kasvatamme ihmisten luottamusta Suomeen ja sen palveluihin.

Me sosialidemokraatit olemme sinnikkäitä vaikuttajia parannusten aikaansaamiseksi. Me toimimme joka päivä sekä eduskunnassa että täällä Mikkelissä työllisyyden edistämiseksi ja sosiaalisen, terveydellisen ja taloudellisen eriarvoisuuden torjumiseksi. Me huolehdimme taloudesta vastuullisesti unohtamatta kansaa.

Me lähetämme tästä vapputilaisuudesta suomalaisille ihmisille viestin, että me emme luovuta, vaan puolustamme heikompia, me rakennamme luottamuksen sillan. Me olemme ääni, joka ei koskaan hiljene, vaan kuuluu rohkeasti ja kirkkaasti!

Iloista työväen vappua ja aurinkoista kevättä!