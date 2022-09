SDP:n kansanedustaja Tuula Väätäinen: Kotitalouksille tukea kasvaneisiin sähkölaskuihin

Hallituksen syksyn budjettiriihessä tekemän päätöksen mukaisesti ensi vuonna talvikuukausiksi otetaan käyttöön sähkölaskujen perusteella myönnettävä kotitalousvähennys sekä väliaikainen sähkötuki.

- Kotitalousvähennykseen on oikeutettu, kun vakituisen asunnon korkeasta sähkölaskusta aiheutuneet kustannukset ylittävät 2000 euroa 1.1.2023–30.4.2023 välisellä ajanjaksolla. Vähennykseen lasketaan mukaan sähköenergiasta maksettu verollinen määrä sekä perusmaksu. Sähkönsiirtoa ei lasketa mukaan vähennykseen. Kotitalousvähennystä voi hakea verohallinnosta huomioitavaksi jo heti vuoden 2023 verokortille, Väätäinen kertoo.

- Kotitalousvähennyksen määrä maksetusta sähkölaskusta on 60 prosenttia ja vähennystä voi saada enintään 2 400 euroa. Vähennys tulee helpottamaan arviolta 250 000 suomalaisen kotitalouden arkea ja toimeentuloa ensi vuoden vaikeina talvikuukausina, Väätäinen sanoo.

Hallitus tukee myös pienituloisia kotitalouksia, jotka eivät pysty hyödyntämään kotitalousvähennystä. Sähkötuki on pienituloisille kotitalouksille suunnattu tuki, joka helpottaa suurista sähkölaskuista selviytymistä.

- Sähkötukea maksetaan vakituisen asunnon sähkölaskujen perusteella. Tukea voi saada 400 euron ylittävästä kuukauden sähkölaskusta 60 %. Sähkölaskusta huomioidaan enintään 1500 euroa kuukaudessa. Hakijan saama tuen enimmäismäärä on 660 euroa kuukaudessa. Sähkötukea maksetaan 1.1.2023-30.4.2023 välisenä aikana käytetyn sähkön perusteella ja tuolta ajalta maksettavan tuen enimmäismäärä on 2640 euroa. Sähkötukea haetaan Kelasta ja tuki on verovapaata, eikä sitä katsota tuloksi muuhun sosiaaliturvaan nähden, tarkentaa kansanedustaja Väätäinen.

- Sähkön hinnan nousun vaikutukset ulottuvat jokaiseen suomalaiseen kotitalouteen. Hallituksen ripeissä tukitoimissa on kyse ihmisten kokeman ahdingon helpottamisesta vaikeana aikana, päättää Väätäinen.