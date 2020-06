SDP:n kansanedustaja Viljanen: Lisätalousarviolla helpotusta kuntien tilanteeseen

Kansanedustaja Mäkinen: VT4 Hartola-Joutsan kunnostus viimein liikkeelle 2.6.2020 22:30:51 EEST | Tiedote

Kansanedustaja Riitta Mäkinen (sd.) on hyvillään siitä, että vuoden 4. lisätalousarviossa Keski-Suomen saavutettavuuden parantamiseen kohdistetaan 26 miljoonaa euroa. Kyseessä on yksi maakunnan kärkihankkeista. - Perusparannusta on odotettu vuosikausia. Nelostien merkitys koko maan valtaväylänä, mutta myös Keski-Suomen maakunnan läpi kulkevana liikenneyhteytenä on suuri ja se tarvitsee vielä runsaasti investointeja. Sama koskee myös muuta tiestöä. Tässä vaiheessa rahoituksen varmistuminen on kuitenkin työvoitto, josta kiitos kuuluu ensinnäkin liikenneministeri Timo Harakalle, Mäkinen toteaa. Investoinnin myötä maakunnan elinvoimaisuus lisääntyy, mutta Mäkisen mukaan nyt tehty päätös ei tule riittämään. Voimakasta elvytystä tullaan tarvitsemaan lisää: - Maakunta on kokenut kovia. Tällä hetkellä lentoyhteydet ovat jäähyllä ja UMP ilmoitti juuri lopettavansa Jyväskylässä Säynätsalon vaneritehtaan. Tilanne ei ole kestävä. Maakunnan edunvalvonta edellyttää jatkossakin edustajien yhteistyötä