SDP:n kansanedustajat: Rahapelijärjestelmän uudistaminen tehtävä hallitusti ja kestävästi

SDP:n kansanedustajat hallintovaliokunnassa Eveliina Heinäluoma, Aki Lindén, Piritta Rantanen ja Heidi Viljanen pitävät arpajaislain uudistamista tärkeänä hankkeena erityisesti pelihaittojen ehkäisemiseksi. Arpajaislain uudistuksen toinen vaihe on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä.

- Monet pysäyttävät kertomukset uhkapelikierteistä osoittavat rahapeliongelman vakavuuden ja pakottavat muokkaamaan rahapelijärjestelmämme. Samalla on selvää, ettei veikkausmonopoli ole ongelma, vaan itse asiassa se mahdollistaa, että ongelmiin pystytään puuttumaan paremmin. Lisäksi se, että olisimme kansainvälisten pelifirmojen armoilla tarkoittaisi sitä, että tuotot valuisivat yleishyödyllisten kohteiden sijaan kansainvälisten pääomasijoittajien tileille veroparatiiseihin, Eveliina Heinäluoma huomauttaa.

- Arpajaislain uudistuksen toinen vaihe tuo monia täsmällisiä toimia, joilla tilanteeseen pystytään puuttumaan nopeasti. Keinoina ovat mm. pakollisen tunnistautumisen laajentaminen kaikkiin rahapeleihin, rahapeliautomaattien sijoittelun tarkemmat normit sekä rajoitukset rahapelien markkinointiin. On samalla päivänselvää, että tämä ei ole arpajaislain uudistamisen viimeinen vaihe, vaan jatkotoimia tarvitaan, Aki Lindén vaatii.

Arpajaislain uudistamisen kanssa samaan aikaan on käynnissä Erkki Liikasen työryhmän raportin pohjalta jatkotyö, jossa selvitetään, miten rahapelitoiminnan tuottojen vähenemisen vaikutukset pystytään huomioimaan järjestöjen kohdalla.

- On valtavan tärkeää, että pääministeri Sanna Marin on viestittänyt, että hallituksen piirissä haetaan ratkaisua akuuttiin pelituottojen vähenemisestä johtuvaan järjestöjen rahoitusvajeeseen syksyn budjettiprosessin yhteydessä. Järjestöjen työn merkitys suomalaiselle yhteiskunnalle on suuri ja siksi niiden rahoitukseen pitää löytää kestävä ja ennustettava kehikko tuleville vuosille, Piritta Rantanen edellyttää.

- Rahapelijärjestelmää on uudistettava harkiten ja kestävällä tavalla. Arpajaislain eduskuntakäsittelyssä esityksen yksityiskohtia on punnittava tarkoin. Esimerkiksi tappiorajojen kohdalla esitys on tämänhetkiseen tilanteeseen nähden merkittävä tiukennus, mutta tappiorajat jäävät siinä edelleen korkealle tasolle 2000 euroon kuukaudessa. Valiokunta tulee käymään tämän asian tarkasti läpi, Heidi Viljanen lupaa.