SDP:n kansanedustajat tyytyväisiä panostuksista liikenteeseen Varsinais-Suomessa

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallituksen tänään julkaisemassa vuoden 2. lisätalousarviossa Varsinais-Suomi on saamassa kaivattuja määrärahoja liikennehankkeisiin. Rahoitusta saavat Turku-Helsinki rata, Turun ohikulkutie ja Valtatie 8. Tunnin juna etenee myöhemmin kunhan hankeyhtiö saadaan ensin eteenpäin.

Turun ja Helsingin välistä Rantarataa peruskorjataan 60 miljoonalla eurolla. Korjaukset kohdistuvat radan moniin kipukohtiin, joita korjaamalla häiriöherkkyyttä pystytään vähentämään ja matkanopeutta osin nostamaan.

- On hyvä, että hallitusohjelman painotus junaliikenteen edistämiseen näkyy ensimmäisestä lisätalousarviosta lähtien. Rantaradan peruskorjaaminen on nopea toimi junayhteyden parantamiseksi, radalla on ollut liikaa huonosta kunnosta johtuvia myöhästymisiä, kertoo Katja Taimela.

Jo aloitettu Kausela-Kirismäki osuuden 1. vaiheen parantaminen Turun ohikulkutiellä E18 täydentyy 2.vaiheen rahoituksella. Näin työ voidaan viedä yhtäjaksoisesti ilman katkoksia ja tavoitellut hyödyt sataman raskaan liikenteen ohjaamisesta kehätielle ja liikenneturvallisuuden parantamisesta vilkasliikenteisellä osuudella saadaan käyttöön. Hankkeen täydentämisen kokonaiskustannuksiksi on 59 miljoonaa euroa.

- Olen iloinen Turun saamista panostuksista, sillä sujuvat liikenneyhteydet ovat tärkeitä asukkaille ja elinkeinoelämällemme. Tunnin junaa on edistetään jatkossa hankeyhtiöiden kautta, toteaa Eeva-Johanna Eloranta.

Valtatielle 8 Turun ja Porin välille tulee 30 miljoonan euron määräraha, jolla rakennetaan ohituskaistapari Eurajoen ja Luvian välille sekä Laitilan eteläpuolelle. Lisäksi täydennetään Mynämäen pohjoispuolen ohituskaistoja keskikaiteella, porrastetaan liittymiä ja tehdään pohjavesisuojauksia. Tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen sekä tasaisen matkanopeuden edistäminen.

- Kasitien sujuvuuteen ja liikenneturvallisuuteen investoiminen tuottaa tulosta koko Lounais-Suomelle, sanoo Aki Lindén.