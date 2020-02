SDP:n Kiljunen: Hoitajamitoitus kirjataan lakiin

Werning: Kotihoidon pysäköintiä on tarve sujuvoittaa ja helpottaa 3.2.2020 12:59:41 EET | Tiedote

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) on tyytyväinen hallituksen linjaukseen koskien kotihoidon pysäköinnin uudistusta. Hallitus tulee esittämään helpotusta kotihoidon työntekijöiden arjen sujuvuuteen. Muutoksessa esitetään, että kotihoidon ja vastaavien kotiin tuotavien palvelujen työntekijöiden pysäköintiä helpotetaan. Muutoksia esitetään uuteen tieliikennelakiin, joka tulee voimaan 1.6.2020. Asia juontaa juurensa eduskunnan lausumasta, joka annettiin tieliikennelain hyväksymisen yhteydessä. Eduskunta edellytti tuolloin, että kotihoidon pysäköinnin helpottamiseksi valmistellaan tarvittavat lakimuutokset. - Tosi asia on se, että väestörakenne muuttuu, ja että ikääntyneiden määrä Suomessa on kasvussa. Suuntaus valtakunnallisesti on se, että kotona tarjottavien palveluiden määrä kasvaa ja suuntaus onkin siirtyminen laitoshoidosta kotihoitoon. Tämän lakimuutoksen avulla helpotetaan kotihoidossa työskentelevän työntekijän arjen sujuvuutta, Werning toteaa. Lakia esitetään muutettavaksi niin,