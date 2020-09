SDP:n Kim Berg: Hallitus tukee kuntia koronakriisissä ja turvaa yleishyödyllisten toimijoiden rahoituksen

SDP:n Mäkinen: Hallitukselta yli 40 miljoonaa Keski-Suomen tie- ja rataosuuksiin 16.9.2020 17:30:40 EEST | Tiedote

Hallitus on päättänyt budjettiriihessä esittää Keski-Suomeen tärkeitä tie- ja rataosuuksien parannuksia, joihin myönnettävät valtuudet kohoavat kokonaisuudessaan yli 40 miljoonaan euroon. Tampere-Jyväskylä-välisen rataosuuden perusparannuksen osalta käynnistetään nyt Jämsän osuus, johon kuuluu myös Muuramen asema. Tähän on osoitettu yhteensä 19 miljoonaa euroa, josta ensi vuodelle 7 miljoonaa euroa. Keski-Suomen kansanedustaja Riitta Mäkinen (sd.) on päätökseen hyvin tyytyväinen: - Viime syksynä saimme jo 18 miljoonaa tärkeän Tre-Jkl:n rataosuuden suunnitteluun. On erinomaista, että pääsemme jo nyt käynnistämään varsinaisia korjaustoimia. Raidehanke on äärimmäisen tärkeä myös Jämsän vaikean tilanteen kannalta. Sillä parannetaan alueen elivoiman edellytyksiä ja henkilöliikennettä. Lisäksi hallitus esittää yhteensä 21,2 miljoonaa euroa odotettuun ja toivottuun VT4 Äänekosken ja Viitasaaren välin parannukseen. Ensi vuoden osuus on 5 miljoonaa euroa. Äänekoski-Viitasaari-välisen tieosuuden