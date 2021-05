SDP:n Kim Berg: Mielenterveyspalveluiden lisärahoitus edistää myös terapiatakuun toteutumista

Jaa

Lisätalousarviossa panostetaan mielenterveyspalveluiden parantamiseen 16 miljoonaa euroa. Mielenterveyspalveluihin panostaminen on tärkeä ja tervetullut vastaus koronaepidemian aiheuttamaan tarpeenkasvuun.

- Mielenterveyspalveluiden parantaminen on erityisen tärkeätä ja niiden merkittävyys on koronaepidemian myötä korostunut. 16 miljoonan euron lisärahoituksella voimme samalla vastata kasvaneeseen tarpeeseen ja samalla se tukee jo aloitettua työtä terapiatakuun toteutumiseen, osana hoitotakuuta, toteaa SDP:n kansanedustaja ja eduskunnan mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan ja nuorten mielenterveyden tukiryhmän jäsen Kim Berg.

Koronaepidemia on vaikuttanut merkittävästi lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiin ja heidän palvelujen toteutumiseen. Mm. mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet ja kasvaneeseen palvelutarpeen kasvuun on vastattu lisärahoituksella.

- Hallitus on lisärahoituksella vastannut kiitettävästi näihin tarpeisiin. On ensisijaisen tärkeää, että lisäämme resursseja lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluihin, joihin korona on erityisesti kohdistunut, jatkaa Berg.

- Koronan myötä mielenterveys palveluiden tarve on lisääntynyt, sekä psykoterapiassa, että matalamman kynnyksen mielenterveyden hoidoissa. Ennaltaehkäisevä apu, kuten lyhytterapiahoito on erityisen tärkeätä pysyvien ongelmien ja pitkäaikaisen hoidon tarpeen ehkäisemiseksi, päättää Berg.