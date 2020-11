SDP:n Kim Berg: Sudet on pidettävä pois kotipihoiltamme

Kansalaisaloite suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamiseksi ja susivahinkojen estämiseksi keräsi lyhyessä ajassa vaadittavat allekirjoitukset ja siitä on juuri keskusteltu eduskunnassa. Kansanedustaja Kim Bergin mukaan monet ihmiset ovat ottaneet häneen yhteyttä asiasta ja kertoneet olevansa huolissaan susien yleistymisestä ja liikkumisesta taajama-alueilla.



- Meidän pitää ottaa ihmisten huoli vakavasti ja löytää tasapainoinen ratkaisu, joka vähentää susikantaa ja pitää sudet poissa kotipihoiltamme. Kannanhoidollinen metsästys torjuisi myös laitonta metsästystä, Berg sanoo.



Maa- ja metsätalousministeriö on jo jokin aika sitten käynnistänyt laajan hankkeen suden kannanhoidollisen metsästyksen suunnittelemiseksi. Työryhmä antoi Luonnonvarakeskukselle toimeksiannon vahvistaa Suomen susikannan suojelutason raja-arvo. Susikannan koon vuosittaisen arvioinnin yhteydessä voidaan samalla tarkistaa, onko suojelutaso riittävä vai ei.



- Jos raja-arvo ylittyy ja muut edellytykset täyttyvät, metsästys voidaan aloittaa talvella 2021 - 2022. Ruotsi aloitti samankaltaisen menettelyn jokin aika sitten ja tänä vuonna Ruotsin ympäristövirasto on sallinnut suden metsästyksen. Pidän tärkeänä myös sitä, että susien aiheuttamat vahingot korvataan vahingonkärsijöille täysimääräisesti ja mahdollisimman nopeasti, Berg toteaa.