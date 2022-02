SDP:n Kimmo Kiljunen: Ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajuus ei ole paikka puoluepoliittisille linjauksille

SDP:n päihdepoliittisen työryhmän puheenjohtajaksi Heidi Viljanen 18.2.2022 11:46:14 EET | Tiedote

SDP on perustanut päihdepoliittisen työryhmän. Työryhmän tarkoituksena on muodostaa kokonaiskuva päihdehoidon tilanteesta Suomessa ja löytää vaikuttavia toimia aiheen ympärillä oleviin ongelmiin. Tavoitteena on pystyä vähentämään tulevaisuudessa niin päihteiden käyttöä, kuin haittoja, saada hoitopolut kuntoon ja panostaa vaikuttavaan ennaltaehkäisyyn. Työryhmän puheenjohtajana toimii pitkään päihdetyötä tehnyt kansanedustaja Heidi Viljanen. - Otan työryhmän puheenjohtajuuden vastaan innoissani. Pitkään työtä päihdehuollossa tehneenä tiedän, että ongelmat ovat moninaisia ja päihdekenttä laaja. Päihteet koskettavat meistä valtavan monia, joko suoraan tai välillisesti esimerkiksi perheenjäsenten tai sukulaisten kautta. Keskeistä on huomioida kokonaisuus ja on tärkeää, että voimme tulevaisuudessa tarjota ihmisen näköistä vaikuttavaa päihdehoitoa, jossa hoitopolut ovat toimivia ja hoitoonpääsy on turvattu. Viljanen toivoo työryhmän konkreettisten toimenpide-ehdotusten lisäksi, sen vaikuttav