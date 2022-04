SDP:n Kvarnström: Hallitukselta vahvoja panostuksia fossiilisista polttoaineista irtautumiseen

- Kuten Ukrainan sota on osoittanut, meidän on irtaannuttava fossiilisista polttoaineista nopeasti ja korvattava ne mahdollisimman pitkälle kotimaisella puhtaalla energialla ja uusilla teknologioilla. On tärkeää, että jatkamme liikenteen sähköistymisen tukemista osoittamalla vuosina 2022–2023 lisärahoitusta sähköautojen hankintatukeen yhteensä 13 miljoonaa euroa sekä taloyhtiöille suunnattuun latausinfrastruktuuritukeen yhteensä 30 miljoonaa euroa. Lisäksi yksityisliikenteen julkisen jakeluinfran kehittämisen tukeen osoitetaan 10 miljoonan euron lisämääräraha. Liikenteen sähköistyminen on keskeinen osa päästövähennystavoitteidemme toteuttamista, ja olemme hyvällä uralla saavuttaaksemme tavoitteen 700 000 sähköautosta vuoteen 2030 mennessä, Kvarnström iloitsee.

Ministerityöryhmä teki jo viime viikolla päätöksen 20 miljoonan tukipaketista logistiikkayritysten vihreän siirtymän tukemiseksi. Tähän sisältyy sähkö- ja kaasukäyttöisten kuorma- ja pakettiautojen hankintatuet sekä liikennesähkön ja kaasun julkisen jakeluinfran tuki. Kokonaisuudessaan tänään tehdyillä päätöksillä osoitetaan vuosina 2022–2023 kansallista lisärahoitusta yhteensä n. 700 miljoonaa euroa vihreän siirtymän vauhdittamiseksi.

- Sähköistymisen lisäksi tarvitsemme myös muita teknologioita liikenteen päästöjen vähentämiseen. Erityisesti kotimaiseen biokaasuun investoiminen on hyödyllistä niin päästöjen vähentämisen kuin vientimahdollisuuksien näkökulmasta. Biokaasuinvestointien vahdittamiseksi hallitus osoittaakin viisaasti 20 miljoonaa euroa maaseutuyritysten energiainvestointeihin.

- Sosialidemokraattina pidän kuitenkin myös tärkeänä, että hallitus on vastannut logistiikkayritysten ja kansalaisten hätään päättämällä jakeluvelvoitteen tilapäisestä alentamisesta 7,5 prosentilla vuosina 2022 ja 2023. Polttoaineiden hinnat ovat erittäin korkealla, ja meidän on tärkeää tehdä sellaisia päätöksiä, jotka oikeasti auttavat yrityksiä ja kansalaisia sodan aiheuttamien hintapaineiden keskellä. Koska toimenpide on tilapäinen, se ei kuitenkaan estä Suomen ilmastotavoitteiden toteutumista. Vasta päivitetyn keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman mukaisesti jakeluvelvoite on 34 prosenttia vuonna 2030, Kvarnström päättää.