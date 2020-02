SDP:n Kvarnström: Suomen aikaero Pohjoismaihin ei saa kasvaa

SDP:n Filatov: Työllisyyden kasvun vaikutus julkiseen talouteen riippuu merkittävästi työpaikkojen laadusta 29.1.2020 18:15:07 EET | Tiedote

SDP:n kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Tarja Filatov pitää talouspolitiikan arviointineuvoston tuoretta raporttia tärkeänä ja nostaa esille muutamia huomioita. - Talouspolitiikan arviointineuvosto on oikeassa siinä, että julkisen talouden tasapainotavoitetta ei todennäköisesti tulla saavuttamaan ilman uusia finanssipoliittisia toimia tai nopeaa työllisyyden kasvua. Työllisyyskehitys on tässä avainasemassa. Hallituksella työllisyystoimien valmistelu on meneillään ja on tärkeää, että työ etenee aikataulun mukaisesti, korostaa Filatov. Arviointineuvosto korostaa, että työllisyyden kasvun vaikutus julkiseen talouteen riippuu merkittävästi siitä, mikä on työpaikkojen laatu. - Tästä olen yrittänyt nostaa keskustelua. On talouden kannalta aivan eri asia, jos ihmisellä on työtä vaikkapa 10 tuntia viikossa ja palkka matala tai jos ihminen työllistyy korkean tuottavuuden alalle ja tekee ehjän kokonaisen työviikon. - Suomen kannattaa tehdä työtä sen eteen, että työpaikat ovat laadukk