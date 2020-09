SDP:n Kymäläinen iloitsee Itärata-linjauspäätöksestä

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) on tyytyväinen liikenne- ja viestintäministeriön päätöksestä jatkaa itäisen suunnan hankeyhtiöneuvotteluita Lentorata–Porvoo–Kouvola -raidelinjauksen pohjalta.

- Päätös tästä niin kutsutusta Itäradasta itäisen suunnan nopean raideyhteyden oli erittäin toivottu ja odotettu. Sillä on merkittäviä vaikutuksia koko itäisen Suomen liikenneyhteyksien ja elinvoiman kannalta. Hallitusohjelman mukaisesti itäistä raideyhteyttä kehitetään tasaveroisesti Helsingistä länteen ja pohjoiseen suuntautuvien ratojen ohella, joten on hienoa, että nyt myös Itäradan osalta hankeyhtiöneuvottelut voivat edetä, kun raidelinjauksesta on päätetty, Kymäläinen painottaa.

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan neuvotteluja jatketaan Porvoo–Kouvola-linjauksen pohjalta, koska alueen toimijoiden vastausten perusteella kuntien rahoitusosuus, eli 34,3 miljoonaa euroa, Itäradan yhteensä noin 70 miljoonan euron suunnittelukustannuksista täyttyisi. Sen sijaan Porvoo-Kotka-Luumäki-linjauksen suunnittelua puoltaneiden, eli Itäistä rantarataa kannattaneiden kuntien rahoitusosuus hankeyhtiölle ei täyttyisi, vaan jäisi vajaaksi reilulla 16 miljoonalla eurolla.

- On hienoa, että nyt neuvotteluita jatketaan ainakin Helsingin, Porvoon, Kouvolan, Lappeenrannan, Kuopion, Mikkelin, Joensuun, Imatran, Pieksämäen, Varkauden, Kajaanin sekä Iisalmen kanssa. Itäradan rakentaminen olisi koko itäisen Suomen kannalta merkittävä kehittämishanke, jolla olisi positiivisia vaikutuksia niin alueen väestö- ja talouskehityksen kuin ilmastonkin kannalta, Kymäläinen päättää.