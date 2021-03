SDP:n Kymäläinen: Itäradan hankeyhtiöneuvottelut vahvasti käyntiin

Kansanedustajat al-Taee ja Heinäluoma: Ydinvoimaloiden häiriötilanteista viestimistä on petrattava 10.3.2021 09:00:00 EET | Tiedote

Olkiluodon ydinvoimalassa tapahtui joulukuussa 2020 häiriötilanne, josta selvittiin säikähdyksellä. Turvallisuusjärjestelmät toimivat tilanteessa kuten piti, mutta asukkaat lähialueilla ja laajemmin Suomessa kokivat jälkeenpäin teetetyn kyselyn mukaan, että viesti tilanteesta ei tavoittanut heitä hyvin. - Tähän epäkohtaan on syytä puuttua. Oikea-aikaisen tiedotuksen tulee olla avainasemassa vastaavissa ydinvoimaloita koskevissa häiriötilanteissa. Tässä yhteydessä on hyvä huomata, että tiedeyhteisö on pitänyt ydinvoimaa mahdollisena osana ilmastonmuutoksen torjuntatalkoita. Jotta tämä ilmastoratkaisu koettaisiin laajasti hyväksyttäväksi, on myös viestintään panostettava ja virheistä opittava, linjaa Hussein al-Taee. - Siksi esitämme asiasta vastaavalle sosiaali- ja terveysministerille kirjallisen kysymyksen: ”Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta nyt esiintyneet epäkohdat viestinnässä korjataan ja nopea tiedonvälitys alueen asukkaille turvataan?” jatkavat kansanedustajat Hussein al