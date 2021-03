SDP:n Kymäläinen ja Kiljunen: Hallitus ei ole korottamassa polttoaineveroa

SDP:n Kvarnström ja Mäkynen: Maahamme tarvitaan enemmän psykoterapeutteja 26.2.2021 07:35:00 EET | Tiedote

Suomessa on vakava pula psykoterapeuteista. Jotta psykoterapeutteja voitaisiin kouluttaa enemmän, koulutuksen on oltava maksutonta ja julkisen sektorin on tuettava investointeja psykoterapiaan konkreettisilla toimenpiteillä, toteavat SDP:n kansanedustajat Johan Kvarnström ja Matias Mäkynen.