SDP:n Kymäläinen: Järeitä toimia polttoainehintoihin puuttumiseksi - jakeluvelvoitteen alentaminen eduskuntaan

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) on ilahtunut siitä, että jakeluvelvoitteen tilapäinen alentaminen etenee. Hallitus on tänään antanut eduskunnalle esityksensä jakeluvelvoitetta koskevan lain muuttamisesta. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan tämän kesän aikana.

Kuva: Jukka-Pekka Flander

- Olen erittäin tyytyväinen, että tämä asia etenee. Olen tehnyt hartiavoimin töitä sen eteen, että tämäkin keino korkeisiin polttoainehintoihin puuttumiseksi otetaan käyttöön. Polttoaineiden korkeat hinnat ovat kurittaneet niin yrityksiä kuin ihmisiäkin. Jakeluvelvoitetta alentamalla voimme samalla sekä pitää kuljetusalan pyöriä pyörimässä että helpottaa myös ihmisten liikkumista arjessa niin työssäkäynnin kuin vapaa-ajan liikkumisen osalta. Varautumisen ministerityöryhmä on kevään aikana tehnyt useita tärkeitä päätöksiä kokemaamme energiahintojen nousuun vastaamiseksi. On hienoa, että hallitus on tarttunut ripeästi toimeen ja näitä päätettyjä helpotuksia saadaan pian voimaan, Kymäläinen toteaa. Hallitus esittää, että kuluvan vuoden jakeluvelvoitetta lasketaan 7,5 prosenttiyksiköllä niin, että jakeluvelvoite olisi loppuvuonna 12 prosenttia. Tämän arvioidaan alentavan dieselin hintaa 12 sentillä ja bensiinin hintaa hiukan vähemmän, sillä jakeluvelvoitetta täytetään enemmän uusiutuvalla dieselillä. Varautumisen ministerityöryhmän linjauksen mukaisesti sama 7,5 prosenttiyksikköä alempi jakeluvelvoite toteutetaan myös vuodelle 2023. Tästä on käynnissä erillinen lakihanke. - Tämän toimenpiteen hintavaikutus riippuu pitkälti siitä, miten nopeasti polttoaineen jakelijat reagoivat jakeluvelvoitteen laskuun ja vähentävät jakelemissaan polttoaineissa biopolttoaineiden osuutta. Vetoankin tässä yhteydessä vahvasti jakelijoihin siinä, että alhaisempi jakeluvelvoite aidosti siirrettäisiin hintoihin niin pian kuin mahdollista, mikä on ollut tämän esityksen perimmäinen tarkoitus. Tämä tehdään, jotta ihmisten ja elinkeinoelämän tilanne helpottuisi, Kymäläinen päättää.

