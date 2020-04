SDP:n Kymäläinen tyytyväisenä valtionavusta Lappeenrannan kestävän liikenteen kehittämiseen

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Suna Kymäläinen (sd.) pitää tärkeänä ja hyvänä, että Lappeenrannan kaupungille on tänään myönnetty valtionavustusta kestävää liikkumista käsittelevään hankkeeseen. Hankkeen tarkoituksena on laatia laaja-alaisen kestävän liikkumisen suunnitelma vuorovaikutuksessa kaupungin asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Liikenne- ja viestintäministeriö ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tiedottivat tänään liikkumisen ohjaukseen myönnettävistä valtionavustuksista. Niiden tarkoituksena on tukea kestävää liikkumista ja vaikuttaa ihmisten kulkutapavalintoihin. Avustuksia myönnettiin 35 hankkeelle eri puolelle Suomea yhteensä 1,15 miljoonaa euroa. Lappeenrannan kaupungille avustusta myönnettiin 45 000 euroa.

- On tärkeää, että liikkumista kehitetään kestävämpään suuntaan, ja se onkin keskeinen osa nykyistä Marinin hallituksen ohjelmaa. Lappeenrannan kaupungin suunnittelema hanke on erinomainen esimerkki siitä, miten alueiden toimijat ovat tässä työssä mukana. Lappeenrannan kaupungin valtiolta saama tuki on erinomainen signaali niin Etelä-Karjalalle kuin muillekin maakunnille ja uskon tämän kannustavan toteuttamaan lisää vastaavia hankkeita, Kymäläinen toteaa.

Kymäläinen pitää hyvänä myös sitä, että nyt vallitsevat poikkeusolot on otettu avustusten jakamisessa huomioon. Koronakriisin vuoksi tuen saajien on mahdollista siirtää hankkeiden toteuttamisaikatauluja tarvittaessa. Kymäläinen on kuitenkin toiveikas sen suhteen, että mahdollisimman moni suunnitelluista hankkeista toteutuisi aikataulussa.

- Myös kriisin keskellä on tärkeää pystyä katsomaan tulevaisuuteen, Kymäläinen päättää.