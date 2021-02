SDP:n Kymäläinen: Vihreät tekevät kuntavaalikampanjaa mielikuvilla

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) ihmettelee vihreiden varapuheenjohtajan Jaakko Mustakallion ulostuloa lähijunaliikenteen kehittämisestä.



- SDP ei vastusta lähijunaliikenteen kasvattamista – päinvastoin, sen on oltava liikennepolitiikan tavoite. Aito, kestävä siirtymä lähijunaliikenteeseen vaatii pitkäaikaisen rahoituksen ja kaikkia kansalaisia palvelemaan kykenevän esteettömän ja houkuttelevan kaluston. Kustannusten ohittaminen pelkällä seisakkeiden korjaamisella on mielikuvapolitiikkaa, ei realismia, sanoo Kymäläinen.



Operatiiviset asiat ovat yhtiöiden johdon päätettävissä sekä vastuulla. Tällaisia operatiivisia asioita ovat esimerkiksi yhtiöiden investointipäätökset koko elinkaaren ajalta. Uusien ostoliikenneyhteyksien avaaminen ja liikennemarkkinan regulaatiokysymykset eivät ole omistajaohjauksellisia asioita.



- VR on ilmoittanut viime vuonna, että se kierrättää liikennekelvotonta kalustoa. Samalla yhtiö on itse ilmoittanut, että käynnissä oleva kaluston kierrätys ei vaikuta alueellisen lähijunaliikenteen järjestämiseen millään alueella. Käytöstä poistettu kalusto on yhtiön mukaan lähtökohtaisesti liikenteeseen kelpaamatonta eli sillä ei siis ole enää mahdollista liikennöidä ilman investointeja, toteaa Kymäläinen.



- Vihreillä näyttää unohtuneen se, että valtio omistajana noudattaa omistajaohjauksessa hyvää hallintotapaa ja osakeyhtiölakia koko hallituksen yhdessä päättämän omistajapoliittisen periaatepäätöksen mukaisesti. Näin ollen operatiiviset asiat, kuten VR:n kalustoinvestoinnit, ovat yhtiöiden johdon päätettävissä sekä vastuulla, Kymäläinen muistuttaa.



Liikenne- ja viestintäministeriö neuvottelee VR:n kanssa uudesta sopimusmallista, jossa yhdistettäisiin nykyinen ostoliikenne ja VR:n yksinoikeudestaan korvaukseksi ajama velvoiteliikenne yhdeksi sopimukseksi.



Näin nykyinen, yli 50 miljoonan euron arvoinen, suomalaisia palveleva junaliikenne saataisiin yhdistettyä tulevaisuudessa yhteen ilman kustannusten nousua. Uuden sopimuksen myötä myös VR:n yksinoikeus matkustajaliikenteeseen päättyisi. Tämä neuvottelu on aivan julkista tietoa, LVM ja VR tiedottivat jo vuosi sitten neuvottelutavoitteista.



- Olettaisin vihreiden hallitusvastuussa olevan tästä myös tietoisia. Koronatilanteesta johtuen matkustajamäärät ovat laskeneet kaikissa joukkoliikennemuodoissa. Jouduimme jo tämän vuoden sopimusta varten tekemään lisämäärärahapäätöksen liikenteen tappioiden kattamiseksi, toteaa hallitusohjelmasta neuvotellut Kymäläinen.