SDP:n Kymäläinen: Yksityistieavustuksiin tärkeitä korotuksia

- Nyt tehty muutos yksityisteiden valtionavustusten prosentteihin on tärkeä etenkin tässä ajassa, jossa tienpidon kustannukset ovat muiden hintojen tapaan erityisen korkealla. Tästä korotuksesta linjattiin 12-vuotisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman yhteydessä, joten on hienoa, että se astuu nyt voimaan, Liikenne 12 -suunnitelman valmistelua ohjaavan työryhmän varapuheenjohtajanakin toiminut Kymäläinen hehkuttaa.

Yksityisteiden peruskorjausten määrärahojen turvaamisesta on linjattu niin Liikenne 12 -suunnitelmassa kuin myös Sanna Marinin (sd.) hallituksen ohjelmassa. Nyt tehdyn asetusmuutoksen tavoitteena on kannustaa tiekuntia parantamaan ja korjaamaan yksityisteitä sekä vähentää yksityisteiden korjausvelkaa. Ensi vuodelle hallitus on esittänyt yhteensä 23 miljoonan euron määrärahaa yksityistieavustuksiin. Eduskunnan on tarkoitus päättää vuoden 2023 budjetista ennen joulua.

- Yksityistiet muodostavat merkittävän suuren osan koko Suomen tieverkosta, ja niiden kunnossapito on elintärkeää liikennejärjestelmämme toimivuuden kannalta. Ne palvelevat niin kansalaisten kuin elinkeinoelämämme tarpeita. Onkin tärkeää, että vaikka yksityisteiden rahoituksesta vastaavat ensisijaisesti niiden omistajat, myös valtio ja kunnat omalta osaltaan tukevat korjausvelan vähentämistä yksityistieverkolla muun tieverkon lisäksi, Kymäläinen päättää.