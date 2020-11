SDP:n Lindén: Hallitus uudistaa sekä sote-palveluiden sisältöä, laatua ja saatavuutta että koko palvelujärjestelmää

Kokoomus on julkistanut eilen 27.11.2020 linjauksiaan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiseksi.



- Mitään uutta Kokoomuksen sote-linjauksissa ei tule esille, toteaa sosiaali- ja terveysvaliokunnan sd-ryhmän vetäjä, kansanedustaja Aki Lindén, jolla itsellään on laaja kokemus työskentelystä sosiaali- ja terveydenhuollon eri tehtävissä.



- Kokoomus on ollut keskeinen hallinnollisen sote-uudistuksen ajaja Suomessa ja uudistusta on tehty vuosia suurelta osin kokoomusvetoisessa hallituksessa. Nyt Kokoomus on ilmeisesti arvioinut, että katkaistakseen alenevan kannatuskehityksensä sen tulee sanoutua irti kaikenlaisesta ”hallinnollisesta sote-uudistamisesta” ja esittää ”sote-palveluiden uudistamista”



- Marinin hallitus toteuttaa sekä palvelujen välitöntä uudistamista että pitkällä tähtäimellä välttämätöntä hallinnon uudistamista. Nämä eivät ole vastakkaisia asioita. Hoitotakuu, hoitajamitoitus sekä terveyskeskusten ja kuntien sote-keskusten kehittäminen ovat hallituksen keskiössä. Näiden lisäksi tarvitaan sote-uudistusta, eli koko järjestelmän muutosta kestävämmälle pohjalle laajentamalla rahoitus- ja järjestämispohjaa, Lindén sanoo.



Kokoomus ilmoittaa kannattavansa kuntien vapaaehtoisten sote-kuntayhtymien muodostamista. Lindén mainitsee, että Suomessa on kyllä saatu näistä hyviä kokemuksia, mutta tämä tie on ollut liian hidas ja epävarma eikä ole taannut tasavertaisten, laadukkaiden palveluiden kehittämistä koko maan alueella.



- Olisi vastuutonta jäädä edelleen odottamaan vapaaehtoisia sote-alueita. Tarvitaan lainsäädännön tie. Marinin hallituksen sote-uudistusehdotuksesta on karsittu edellisen hallituskauden virheet ja huomioitu aikaisempien uudistusehdotusten perustuslailliset reunaehdot. Siksi se on toteuttamiskelpoinen, Lindén sanoo.



Lindén toteaa, että Kokoomus on oikeassa vaatiessaan hoitotakuuta perusterveydenhuoltoon. Tämä on myös Marinin ja sitä edeltäneen Rinteen hallituksen hallitusohjelman keskeinen tavoite.



- Kokoomus voisi aloittaa terveyspalvelujen uudistamisen esimerkiksi niissä kunnissa, joiden kunnallispolitiikkaa se johtaa. Hoitotakuu on toteutettavissa, jos on poliittista halua lisätä julkista rahoitusta terveydenhuoltoon, Lindén painottaa.