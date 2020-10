SDP:n Lindtman ehdottaa kokoomukselle: kannattaisiko epäluottamuslause uudelleenarvioida?

Viime perjantaina eduskunnassa kokoomus teki yllättäen budjettikeskustelun yhteydessä ehdotuksen epäluottamuslauseesta koronakriisin hoidosta vastaavalle perhe- ja peruspalveluministerille. Ehdotuksen keskeinen peruste oli epäilys sosiaali- ja terveysministeriön tilaaman maskiselvityksen poliittisesta ohjailusta sekä THL:n pääjohtajan painostuksesta.

Maskiselvityksen tehnyt arvostettu emeritaprofessori Marjukka Mäkelä on viimeksi tänään vahvistanut MTV Uutisille, ettei hänen tekemäänsä selvitystä ole ohjailtu poliittisesti. Niin ikään THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta kiisti sunnuntaina, että häntä olisi painostettu poliittisesti olemaan ilmaisematta asiantuntijanäkemystään.

Jo aiemmin on käynyt ilmi, että maailman terveysjärjestö WHO suositteli vielä keväällä maskeja vain potilaiden hoidossa ja päivitti oman maskisuosituksensa vasta kesäkuussa koskemaan oireettomia. Lisäksi pääministeri totesi jo toukokuussa eduskunnassa, että hallitukselta olisi ollut vastuutonta antaa maskisuositus tilanteessa, jossa saatavilla ei ole riittävää määrää maskeja. Samaan aikaan on kansainvälisten vertailunenkin perusteella hyvin laajasti tiedetty, että Suomi on ollut tähän mennessä kiistattomasti maailman kärkeä koronan torjunnassa.

– Parlamentaarisessa demokratiassa oppositiolla on tietenkin oikeus esittää epäluottamusta hallitukselle tai yksittäiselle ministerille. Kun nyt näin selvästi epäilykset poliittisesta ohjauksesta on asiantuntijoiden taholta kumottu, kokoomuksen epäluottamuslauseen perusteena olevat epäilykset ovat jääneet vaille pohjaa. Hyvät ystävät siellä kokoomuksessa: kannattaisiko tehdä uudelleenarvio epäluottamuslauseesta ja vetää se pois?

Koronaviruksen torjunta on koko Suomen ja meidän kaikkien yhteinen asia. Siksi pääministeri on kutsunut koko opposition mukaan hallituksen iltakouluun keskiviikkona käsittelemään koronaviruksen torjunnassa keskeistä tartuntatautilain uudistamista. Koronaviruksen vastaisessa taistelussa myös rakentavalla oppositiolla on iso merkitys.