SDP:n Lindtman: Työllisyyttä parannettava kestävillä ja oikeudenmukaisilla keinoilla

SDP:n Aki Lindén: Erinomaista, että ministeri Kiuru ja STM korostavat tartuntalakia ja siihen sisältyviä viranomaisvastuita ja -velvoitteita 13.8.2020 09:17:07 EEST | Tiedote

Viime päivinä on käyty koronaepidemian torjunnassa erikoista keskustelua siitä ”kuka saa tehdä ja mitä”. Tämä liittyy siihen, että ulkomailta, erityisesti voimakkaan koronaepidemian maista, Suomeen palaavilla on todettu merkittäviä tartuntamääriä, jopa joka kuudennella yhdellä lennolla. Tällainen tilanne on erittäin vakava ajatellen syksyä ja koronaepidemian uudelleen havaittua voimistumista.