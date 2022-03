SDP:n Mäkinen iloitsee: maakuntalentoja tuetaan yhä koronan yli

Lentoliikennepalvelujen ostoa varten maakuntalentoasemien ja Helsinki-Vantaan lentoaseman välillä esitetään julkista tukea 17 miljoonaa euroa.

– On hienoa, että lentoyhteydet turvataan yhä, kun koronapandemia edelleen estää normaalia, markkinaehtoista liikennettä eikä kysyntä ole vielä palautunut, toteaa Mäkinen.

Mäkisen mukaan nyt päätetyllä rahoituksella voidaan tuettuja lentoyhteyksiä jatkaa nykysopimuksista vielä yhdeksällä kuukaudella. Nykyiset sopimukset ulottuvat elokuuhun 2022.

Mäkinen toteaa, että on tehtävä enemmän työtä lentoyhteyksien toteuttamiseksi markkinaehtoisesti. Tämä edellyttää sitoutumista kaikilta osapuolilta. Mäkinen peräänkuuluttaa toimia myös Finnairilta ja Traficomilta

– Jyväskylässä valtaosa lennoista on siirtymiä jatkolennoille. Interline-sopimuksen ulottaminen myös Jyväskylään on yksi perusedellytys markkinavetoisen toiminnan syntymiselle epidemiatilanteen helpottumisen rinnalla. Tähän on yksinkertaisesti saatava muutos, Mäkinen vaatii.