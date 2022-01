SDP:n Mäkinen iloitsee: Rakennusmestarikoulutus vahvistaa Keski-Suomen elinvoimaa

- Rakennusala on yksi tärkeimpiä työllistäjiä Keski-Suomessa ja maakunnassa on tunnistettu jatkuvasti kasvava tarve ammattilaisista, joiden osaamisalue olisi juuri rakennusmestarin koulutusalalta. Osaajapula on syventynyt erityisesti siksi, että paikallisesti emme ole tätä koulutusta voineet tarjota, toteaa Mäkinen.

Mäkinen huomauttaa, että perinteisemmän rakennusmestarikoulutuksen lisäksi Keski-Suomessa voidaan panostaa myös uuden osaamisen kehittämiseen, bio- ja kiertotalouteen sekä digitaalisuuteen.

- Myös Keski-Suomen liitto ja Ammattikorkeakoulu ovat huomauttaneet, että rakennusjätteiden uusiokäytön myötä kiertotalous linkittyy rakennusalaan tulevaisuudessa voimakkaasti. Digitalisaation laajempi hyödyntäminen rakennusalalla taas on välttämättömyys paremman tuottavuuden ja laadun saavuttamiseksi. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja alueen yhteistyöverkostoissa onkin vahvaa bio- ja kiertotalouteen sekä digitalisaatioon liittyvää osaamista.

Mäkinen kiitteleekin alueensa toimijoita hyvästä yhteistyöstä, jonka lopputuloksena rakennusmestarikoulutus Jyväskylän ammattikorkeakouluun nyt saadaan.