SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Erityisen haavoittuvassa asemassa olevat omaishoitajat tarvitsevat tukea

-Olen todella iloinen, että SDP:n viikonloppuna julkaistussa kuntavaaliohjelmassa on vahva painotus omaishoitajien tilanteen parantamiseksi, sanoo kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd). Omaishoito on hoidettaville inhimillistä ja yhteiskunnalle edullista, minkä vuoksi hoitajien tukeen, apuun ja rinnalla kulkemiseen kannatta panostaa.

-Omaishoitotilanne mielletään usein ikäihmisten hoitamiseksi, vaikka monet hoidettavat ovat lapsia tai työikäisiä. Omaishoitajia ovat muun muassa vammaisen lapsen vanhemmat, puolisoaan hoitavat ja ikääntyvistä vanhemmistaan huolehtivat lapset, Mäkisalo-Ropponen muistuttaa.

Omaishoitajat tarvitsevat kokonaisvaltaista tukea ja apua vaativassa tehtävässään. Ihmisoikeuskeskuksen selvityksen mukaan viime kevään aikana omaishoitajien työn sitovuus kasvoi, kun tilapäishoitoa omaishoitajien vapaiden ajaksi ei välttämättä saanut.

Suomessa on myös ns. nuoria hoivaajia eli alle 18-vuotiaita lapsia ja nuoria, jotka kantavat hoitovastuuta esimerkiksi vanhemmasta, joka on vammautunut, sairastaa kroonista sairautta tai jolla on mielenterveyden ongelmia. THL:n kouluterveyskyselyn (2019) mukaan erilaisissa hoivatilanteissa eläviä nuoria oli noin 15% vastaajista, arviolta vähintäänkin 23 000. Heillä koulu-uupumus, masennusoireilu, ahdistuneisuus ja yksinäisyys olivat yleisempiä kuin muilla nuorilla. Korona-aika heikensi myös nuorten hoivaajien tilannetta, koska vanhempien sosiaali- ja terveyspalvelut saattoivat olla katkolla ja perhe jäi ongelmiensa kanssa yksin.

Koronakriisi on monin tavoin lisännyt eriarvoisuutta lasten ja nuorten keskuudessa. Vaikutukset usein kasaantuvat lasten, nuorten ja perheiden arjessa. Esimerkiksi erityislapsiperheiden tilanne on muuttunut huonompaan suuntaan. He eivät saa riittävästi tarpeidensa mukaista tukea ja apua vaativassa tilanteessa, ja monet uupuvat raskaan taakan alle. Esimerkiksi monilla neuropsykiatrisilla (nepsy) sekä autisminkirjon lapsilla ja nuorilla etäkoulu ja kuntoutuksen katkolla oleminen sekoittivat elämisen rytmiä ja samalla koko perhe uupui.

-Kuten vaaliohjelmassakin hyvin todetaan, omaishoidon kriteerit on yhdenmukaistettava koko maassa, tuen määrää on tarkistettava ja siihen on varattava riittävät resurssit. Omaishoito ei saa johtaa palveluiden karsintaan, vaan palveluiden on tuettava omaishoitoa tehokkaasti. Nyt on kiire saada omaishoitoperheiden tuki ja kuntoutus toimimaan kunnolla, Mäkisalo-Ropponen päättää.