SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Haavoittuvassa asemassa olevien hätään vastattava entistä vahvemmin

SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Korona on lisännyt työelämän eriarvoisuutta 22.3.2021 14:26:45 EET | Tiedote

Vuoden 2020 työolobarometrin ennakkotiedot kertovat, että pandemian vaikutukset ovat iskeneet työntekijäryhmiin eri tavoin. Koronatilanne on yleisesti edistänyt etätyömahdollisuuksia ja digitalisaatiota työelämässä, mutta toisaalta korona on vaikeuttanut niiden tilannetta, joiden asema työelämässä on ollut jo ennestään heikompi. SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm on huolestunut pandemian aikana lisääntyneestä työelämän eriarvoisuudesta. - Työntekijäammateissa etätyöt eivät ole välttämättä ollenkaan toteutettavissa ja mahdollisuudet sopia työelämän joustoista ovat ylipäätään huomattavasti heikommat kuin muilla. Lisäksi usko omaan uudelleentyöllistymiseen on heikompaa työntekijäasemassa olevien ja alempien toimihenkilöiden keskuudessa. Eriarvoisuus ammattiryhmien välillä on koronan aikana kasvanut entisestään, Malm toteaa. Jo alkuvuodesta julkaistusta SAK:n kyselytutkimuksesta ilmeni, että reilu kolmannes työntekijöistä ja alemmista toimihenkilöistä voi työelämässä huonom