SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Hallituksen on havahduttava keliakiaa sairastavien suomalaisten ongelmiin

SDP:n kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen vaatii hallitusta havahtumaan keliakiaa sairastavien ahdinkoon. Mäkisalo-Ropponen muistuttaa, että keliakiaa sairastavat tarvitsevat kipeästi yhteiskunnan tukea sairautensa kalliiseen hoitoon. Hallitus teki kuitenkin toisin ja lakkautti Kelan maksaman ruokavaliokorvauksen keliakiaa sairastaville vuonna 2016 osana säästötoimenpiteitään.

‒ Tällä viikolla vietetään valtakunnallista keliakiaviikkoa. Viikko muistuttaa meitä kaikkia niistä epäkohdista ja vaikeuksista, joita edelleen esiintyy monen keliakiaa sairastavan arjessa. Gluteenittomia tuotteita on nykyisin suhteellisen hyvin tarjolla, mutta tuotteiden hinnat ovat erittäin korkeita. Nykytilanteessa erityisesti pienituloisilla keliaakikoilla ei yksinkertaisesti ole varaa elää terveellisesti, sairautensa vaatimalla tavalla, Mäkisalo-Ropponen toteaa.



Mäkisalo-Ropponen painottaa, että hyvinvointiyhteiskunnassa jokaisella täytyy olla oikeus sairauksien hyvään hoitoon tuloista riippumatta. Hän pitää tärkeänä, että jo ensi vuoden budjetissaan hallitus muuttaisi suuntaa ja palauttaisi ruokavaliokorvauksen keliakiaa sairastaville.



‒ Köyhyys on myrkkyä terveydelle ja hyvinvoinnille. Valitettavaa on, että kuluneella hallituskaudella kokoomus, keskusta ja siniset ovat ottaneet hampaisiinsa köyhät ja sairaat sekä lisännyt päätöksillään eriarvoisuutta. Keliakiaa sairastavien ohella esimerkiksi monet kakkostyypin diabetesta sairastavat ovat joutuneet hallituksen hampaisiin hallituksen päättäessä pari vuotta sitten korottaa diabeteslääkkeiden omavastuita, Mäkisalo-Ropponen muistuttaa.