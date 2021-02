SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Hallitus tukee taiteen ja kulttuurin toimijoita vaikeana aikana

- Hallitus on huomannut kulttuuri- ja taidekentän ihmisten hädän ja ryhtynyt toimiin ja suuntaa vuoden ensimmäisessä lisätalousarviossa merkittävän määrärahan kulttuurin tukeen, sanoo kansanedustaja ja valtakunnallisen kulttuurihyvinvointipooli puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen.

Hallitus antoi tänään esityksensä vuoden 2021 ensimmäiseksi lisätalousarvioksi. Siinä lisätään Taiteen edistämiskeskuksen määrärahoja 15 miljoonaa euroa. Tällä on tarkoitus vähentää koronavirustilanteen ja rajoitustoimien vaikutuksia kulttuurin ja taiteen alan toiminnalle. Määräraha jaetaan apurahoina eri toimijoille.

Lisäksi elokuvatuotantoyhtiölle suunnataan yhteensä 5 miljoonan euron lisämääräraha koronavirustilanteesta johtuvien taloudellisten menetysten kompensointiin. Tämä rahoitetaan yritysten kustannustuen kokonaisuudesta.

On syytä muistaa, että kulttuurin ja taiteen avulla edistetään vahvasti myös terveyttä ja hyvinvointia. Asian merkitys korostuu, kun elämme nyt poikkeuksellisia aikoja. Nyt on pidettävä huolta kulttuurin ja taiteen toimijoista ja toimintaedellytyksistä, niin että he pystyvät luomaan ja rakentamaan uudenlaisia tapoja toimia esimerkiksi verkossa.

- Kun epidemia on ohi, taidetta ja kulttuuria tarvitaan entistä enemmän tulevaisuuden rakentamisessa ja uusien mahdollisuuksien näkemisessä kaikille, Mäkisalo-Ropponen muistuttaa.