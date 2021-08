SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Harvinaissairauksien koordinaatiotyön jatko turvattava

SDP:n Riitta Mäkinen: Evakuointioperaatio on turvattava 20.8.2021 16:59:33 EEST | Tiedote

Eduskunta teki tänään poikkeuksellisen päätöksen puolustusvoimien joukon lähettämisestä Kabulin lentokentän alueelle. Sotilaiden tehtävänä on turvata suomalaisten, Suomessa pysyvästi asuvien ja eräiden muiden Suomen palveluksessa olleiden henkilöiden evakuointi maasta perheineen. Tilanne on arvaamaton ja saattaa edellyttää voimankäyttöä. Päätös joudutaan myös tekemään äärimmäisen kiireellisessä aikataulussa. Evakuoitavat ovat vaarassa eikä aikaa ole paljon. Useat muutkin länsimaat ovat lähettäneet alueelle sotilaita hoitamaan vastaavaa tehtävää. Operaatio on jouduttu valmistelemaan kiireellisesti. Tällä hetkellä ei ole tiedossa, kuinka kauan evakuointilentoja vielä pystytään järjestämään. Yhdysvaltain asevoimat on tähän asti turvannut lentokenttää, mutta on epäselvää, kuinka pitkään toiminta jatkuu. Evakuoitavien henkilöiden kokonaismäärä on noin 170 henkilöä. Puolustusvoimien joukko toimii evakuointioperaatiota suorittavien siviilihenkilöiden tukena. Operaation arvioitu kesto on enint