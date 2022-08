SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Hoitajapulan ratkaisemiseen löytyy myös kansallisia toimia

SDP:n Paula Werning: Velallisten asemaan tiedossa lisää helpotusta positiivisen luottotietorekisterilain voimaantulon kautta 1.8.2022 10:18:51 EEST | Tiedote

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) pitää tärkeänä, että hallitus on panostanut tositoimin velallisten aseman helpottamiseen hallitusohjelman mukaisesti. Positiivinen luottotietorekisteriä koskeva laki astuu voimaan tänään 1.8. Rekisteri otetaan kuitenkin käyttöön vaiheittain, pääasiallisesti keväästä 2024 alkaen. Rekisteriä tulee ylläpitämään Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö. - Olen tyytyväinen, että positiivinen luottotietorekisteri saatiin voimaan vielä tämän hallituskauden aikana. Rekisteri tulee olemaan tärkeä apu velallisten elämänhallintaan, koska sen avulla kansalaiset voivat olla ajan tasalla omasta taloudellisesta tilanteestaan. Se tulee myös tarjoamaan uuden keinon luottokelpoisuuden arviointiin. Tämä tulee jatkossa olemaan suuri apu ylivelkaantumisen estämiseksi, Werning toteaa. Rekisterin käyttöönotto on vuoden 2024 keväästä alkaen, johtuen lainsäädännön valmistelusta. - Jotta rekisteriä on mahdollista ylläpitää, tarvitaan tämä vajaan kahden vuoden siirtymäaika. Luotonant