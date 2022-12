SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Hoitotyön tutkimussäätiön ensi vuoden rahoitus on turvattu

- Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus) tekee erittäin tärkeää työtä näyttöön perustuvan toiminnan edistäjänä. Työn kehittäminen tutkimusnäyttöön perustuen on ammatin vetovoiman kannalta tärkeää, minkä takia Hotuksen toiminta on keskeinen osa myös hoitajapulan ratkaisua. Hotuksen rahoitus on jatkuvasti vaakalaudalla, vaikka sen tekemä työ auttaisi aloittavia hyvinvointialueita kehittämään työtään vaikuttavuusperusteisesti, Mäkisalo-Ropponen selittää.

Mäkisalo-Ropponen teki syyskuussa, kuten useana aiempanakin vuotena on tehnyt, talousarvioaloitteen Hoitoalan tutkimussäätiön rahoituksen nostosta, jonka valtiovarainvaliokunta nyt sisällytti omaan mietintöönsä.

- Tulevaisuudessa tulee hallituksen nostaa pysyvästi Hotuksen perusrahoitusta vastaamaan hoitoalan tarpeeseen. Ei ole säätiön toiminnan jatkuvuuden ja kestävyyden kannalta hyvä, että tietoa rahoituksen tasosta joutuu aina odottamaan vuoden loppuun asti eduskunnan niin sanotuista joululahjarahoista. Hoitotyön kehittämisen mahdollistaminen on sote-palveluidemme kannalta keskeistä toimintaa, mutta samalla se osoittaa hoitotyön arvostusta, Mäkisalo-Ropponen toteaa.