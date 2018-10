SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Ikäihmisten palveluiden laadun valvontaan osoitettava riittävät resurssit

Viitanen: Hallitus latisti eläintensuojelun ison uudistuksen – työtä jatkettava ensi kaudella 2.10.2018 15:37 | Tiedote

SDP:n kansanedustaja Pia Viitanen on pettynyt eduskunnalle lähes kymmenen vuoden valmistelun jälkeen annettuun eläinten hyvinvointilakiin. - Kaikki odottivat parempaa. Nyt hallitus on tyytynyt kompromissiin, vaikka ainekset kunnianhimoiseen lakiin olivat olemassa. Lain valmistelu on ollut perusteellista ja se aloitettiin jo viime hallituskaudella. Asiantuntijoiden näkemyksiä on kuultu laajasti, toteaa Viitanen. - Tiedosta ei ole ollut pulaa vaan tahdosta parantaa aidosti eläinten olosuhteita. Hallitusohjelman kirjaukset suitsivat valmistelua niin, että uudistuksissa jäätiin puolitiehen. - Parsinavettojen kielto siirtymäajalla, jatkuvan vedensaannin takaaminen myös turkiseläimille ja porsitushäkkien kieltäminen ovat asioita, jotka olisin halunnut nähdä laissa, mutta nyt ne jäävät puuttumaan. - Turkiseläinten hyvinvointi jää muutenkin laissa heikolle. Eduskunta on vaatinut hallitusta parantamaan turkiseläinten olosuhteita, mutta turkiseläimiä koskevan asetuksen uudistaminen on edennyt tu