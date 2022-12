SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Jäävätkö vammaisasiat muiden asioiden jalkoihin hyvinvointialueella?

- Vammaispalveluiden työntekijöistä on vähintään yhtä suuri pula kuin vanhusten hoidossa, mutta tästä työvoimapulassa vähemmän puhutaan. Hoiva-avustajat eivät myöskään sovellu vammaispalveluihin ja siksi esimerkiksi Kehitysvammaliiton esittämällä yhteisöavustajakoulutuksella olisi kiire. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa on erittäin vähän vammaisasiaa ja tietoa työn luonteesta ei opiskeluaikana synny. Myös henkilökohtaisista avustajista on valtava pula ja työsuhteet ovat usein hyvin lyhytkestoisia, Mäkisalo-Ropponen toteaa.

- Ongelmana ovat myös asenteet, jotka johtuvat tiedon puutteesta. Vammaisuus rinnastetaan usein sairauteen tai työkyvyttömyyteen, eivätkä nykyiset vammaispalvelut aina mahdollista yhdenvertaista osallistumista yhteiskuntaan ja työelämään. Yhdenvertaisuus ymmärretään usein tarkoittavan, että kaikkea kaikille saman verran ja samalla tavalla. Vammaisten kohdalla tätä ei ole yhdenvertaisuutta vaan tasapäistämistä. Yhdenvertaisuus tarkoittaa, että autetaan vammaiset henkilöt samalle viivalle ei-vammaisten kanssa, Mäkisalo-Ropponen jatkaa.

- Riskinä on, että hyvinvointialueilla moninaisten haasteiden keskellä vammaisten asia jäävät muiden asioiden jalkoihin ja siksi olisi tärkeää, että potilasasia- ja sosiaaliasiavastaavien lisäksi hyvinvointialueilla olisi myös vammaisasiavastaavia, jotka huolehtisivat vammaisten oikeuksien toteutumisesta. Siksi olen jättänyt eduskunnalle lakialoitteen käsiteltäväksi hallituksen esityksen kanssa, joka lisäisi hallituksen esitykseen laista sosiaaliasiavastaavista ja potilasasiavastaavista myös vammaisasiavastaavan tehtävän, Mäkisalo-Ropponen päättää.