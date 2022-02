SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Tekstipuhelinpalvelun jatko on turvattava

- Oman kielen merkitys identiteetille on valtava. Kieli on avain sivistykseen, kulttuuriin ja itseilmaisuun. Jokaisella ihmisellä tulee olla oikeus käyttää omaa kieltään. Olen edelleen huolissani esimerkiksi viittomakielisten yhdenvertaisista oikeuksista, sanoo kansanedustaja ja eduskunnan Vammaisasian yhteistyöryhmän puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen.



- Erityinen huoli tällä hetkellä on tekstipuhelinpalvelun jatkosta. Jos päätöksiä ei asiasta ei pian tehdä, niin palvelu on loppumassa tämän vuoden lopussa, Mäkisalo-Ropponen jatkaa. STEA-rahoitteinen tekstipuhelupalvelu on ainoa saavutettava muoto, jolla kuulo-, kuulo-näkö-, puhe- ja kehitysvammainen voi yhdenvertaisesti soittaa puheluita.



Osa palvelun käyttäjistä soittaa tekstipuhelupalvelulla jopa päivittäin. Soitot suuntautuvat tavallisesti viranomaisille, palveluntarjoajille sekä kuuleville sukulaisille ja ystäville. Tekstipuhelupalvelua käytetään paljon myös työasioiden hoitoon. Jokaisessa kyselyssä nousee esille tekstipuhelupalvelun suuri merkitys turvallisuuden tunteen lisääjänä ja yhdenvertaisuuden takaajana.



- Jos tämä palvelu loppuu, meillä ei ole saavutettavaa tapaa soittaa puheluja silloin, kun puhelimeen ei voi itse puhua tai ainakaan kuulla vastauksia. Tekstipuhelinpalvelua tarvitaan esimerkiksi vuorovaikutustilanteissa, joissa toinen henkilö on kuuro ja toinen kuuleva. Tilanne on myös akuutti turvallisuusuhka, mikäli esimerkiksi hätäkeskukseen ei saa kattavasti yhteyttä, Mäkisalo-Ropponen muistuttaa.



- Valitettavasti palvelun jatkosta on käyty köydenvetoa eri ministeriöiden välillä, mutta itse asia ei ole edennyt. Nyt tarvitaan pikaisia toimenpiteitä, jotta palvelun jatko ja tätä kautta myös viittomakielisten kielelliset oikeudet voidaan jatkossa entistä paremmin turvata, Mäkisalo-Ropponen päättää.