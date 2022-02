SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Vammaispalvelulain uudistus etenee aikataulussaan

SDP:n Piritta Rantanen valittu Kuntaliiton valtuuskunnan varapuheenjohtajaksi 17.2.2022 13:15:22 EET | Tiedote

SDP:n keskisuomalainen kansanedustaja Piritta Rantanen on tänään valittu Kuntaliiton valtuuskunnan varapuheenjohtajaksi. – Olemme juuri nyt murrosvaiheessa, jossa hyvinvointialueiden ja kuntien rooli muotoutuu aluevaalien jälkeen aivan uudenlaiseksi kokonaisuudeksi. Valtuuskunta pääsee tekemään töitä näköalapaikalta, ja olemaan osana tässä historiallisessa ajassa. Olen todella innoissani tästä tehtävästä, Rantanen kommentoi. Suomen Kuntaliitto on kuntien ja kaupunkien etujärjestö, jonka tavoitteena on yhdessä eri toimijoiden kanssa kehittää kuntien palveluja ja auttaa kuntia ennakoimaan muutoksia, ja visioimaan tulevaisuutta. Suomen Kuntaliiton jäseniä ovat Suomen kunnat ja kaupungit, ja toiminnassa ovat tiiviisti mukana myös esimerkiksi maakuntien liitot ja kuntataustaiset osakeyhtiöt. Kuntaliiton valtuuskunta on Kuntaliiton ylin päättävä toimielin, jossa on 76 varsinaista jäsentä ympäri Suomea. – Valtuuskunnan laajan ja kattavan jäsenistön kanssa työskentelyä odotan innolla. Monipuol