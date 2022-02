SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Vammaisten poliittisen osallistumisen mahdollisuuksia vahvistettava

-On oikein hyvä, että asiaa on vihdoin selvitetty, sanoo kansanedustaja ja eduskunnan Vammaisasian yhteistyöryhmän puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd) kansalaisjärjestö Demo Finlandin tänään julkistetusta selvityksestä vammaisten ihmisten osallisuudesta suomalaisten eduskuntapuolueiden toiminnassa.

-Toivottavasti kaikki puolueet lähtevät tekemään korjaavia toimenpiteitä selvityksessä esiin tulleisiin epäkohtiin, Mäkisalo-Ropponen jatkaa.

Suomi on ratifioinut YK: n vammaissopimuksen jo vuonna 2016 ja siksi on surullista, että edelleen olemme tässä tilanteessa. Vammaisten oikeuksien sopimus ei ole toive tai toivomus. Sopimuksen ratifiointi tarkoittaa, että se on lain tavoin velvoittava.

-Toisaalta en ole hämmästynyt näistä tuloksista, sillä eduskunnan Vammaisasiain yhteistyöryhmän ja myös oman puolueen vammaispoliittisen työryhmän puheenjohtajana saan jatkuvasti palautetta siitä, etteivät esteettömyys, saavutettavuus ja yhdenvertaisuus edelleenkään toteudu, Mäkisalo-Ropponen sanoo.

YK:n vammaissopimuksen tavoitteena on saada vammaiset henkilöt samalla viivalle ei-vammaisten henkilöiden kanssa. Tässä asiassa toivoisi poliittisten puolueiden olevan edelläkävijöitä. Esimerkiksi poliittisen tilaisuuden järjestäminen esteellisessä tilassa on yhdenvertaisuuslain kieltämää syrjintää.

Lisäksi on muistettava, että esteettömyydessä ei ole kysymys ainoastaan liikkumisen rajoitteista, vaan siinä on huomioitava kaikki aistit ja vammat kuten näkö, kuulo ja esimerkiksi hahmottamisen vaikeudet.

-Vammaisten oikeuksien toteutumisen näkökulmasta toivoisi puolueiden lähtevän kilpailemaan siitä, missä puolueessa saadaan asiat ensimmäisenä kuntoon, Mäkisalo-Ropponen päättää.

