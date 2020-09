SDP:n Malm ja Salonen Raumalla: Teollisuuden tilannetta ja tukitoimia on katsottava kokonaisuutena

SDP:n Paula Werning: Kuntouttava työtoiminta parantaa henkilön elämänhallintaa 25.9.2020 13:46:37 EEST | Tiedote

Kansanedustaja Paula Werning on tyytyväinen hallituksen päätökseen muuttaa kuntouttavan työtoiminnan pelisääntöjä. Tarkoituksena on tarkentaa kuntouttavan työtoiminnan järjestämistä ja tuottamista koskevaa sääntelyä. Lakiin on tarkoitus lisätä kuntouttavan työtoiminnan sisältöä koskeva säädös, jossa palveluiden sisällöksi määritellään henkilön elämänhallinnan ja työ- ja toimintakyvyn edistäminen. - Tämän säädöksen mukaan on tarkoitus tarkentaa kuntouttavan työtoiminnan kuntouksellista asemaa. Näin se kohdentuu henkilöille, jotka eivät kykene osallistumaan julkisiin TE-palveluihin tai työelämään, Werning sanoo. Työllisyyden kuntakokeilut tulevat tukemaan myös sitä, miten TE-palveluja voidaan kehittää edelleen vastaamaan paremmin niiden henkilöiden palvelutarpeita, jotka ovat heikommassa asemassa työmarkkinoihin. - Pidän tärkeänä, että kuntouttava työtoiminta on jatkossa laadukasta ja entistä asiakaslähtöisempää. Ongelmana on ollut se, että asiakkaan työkykyyn ja sosiaaliseen toimintakyk