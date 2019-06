SDP:n Malm: Rinteen hallitusohjelma hylkää leikkauspolitiikan – tilalle parempaa työelämää, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa

SDP:n kansanedustaja Niina Malm tukee täydesti pääministeri Rinteen hallitusohjelmaa. Malm nostaa esiin erityisesti ”Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi” -osion linjaukset. Luvassa on parannuksia, jotka lisäävät työelämän reiluja pelisääntöjä, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Tällä on valtava merkitys, Malm tähdentää.

- Rinteen hallitus hylkää edellisen hallituksen eriarvoistavan leikkauspolitiikan, jonka kärsijöinä olivat etenkin työttömät, nollatuntisopimuksilla ja pätkätöissä sinnittelevät pienituloiset. Talouskuriin vedoten työttömät pantiin aktiivimallin leikkureiden kouriin ja heikossa neuvotteluasemassa olevat pätkä- ja silpputyöläiset joutuivat tekemään työtä huonoin ehdoin. Monet jäivät jumiin epäsäännöllisiin, vähäisiin työtunteihin, jolla ei pystynyt elättämään itseään, saati perhettään, kansanedustaja Niina Malm kuvaa.

- Työ on vahvasti mukana hallitusohjelmassa. Kun SDP:llä on myös työministerin salkku, uskon että työelämään saadaan lainsäädännön uudistuksia ja pelisääntöjä, joiden avulla yhä useammat saavat työn, jolla on merkitys. Näin päästään parempaan työelämään muuttuvassa maailmassa.

Malm painottaa yt-lain myös uudistamisen tärkeyttä niin, että se lisää luottamusta työpaikoilla työnantajan ja työntekijän välillä.

- Yt-toiminta on virallisesti yhteistoimintamenettely ja sellaisena sen täytyy työpaikoilla toteutua. Tällä hetkellä näin on harmittavan harvoin, huonoimmillaan ollaan vain kuulolla siitä, miten yrityksellä menee taloudellisesti tai annetaan tiedoksi irtisanottavien määrä. Odotan lakiuudistusta, jotta luottamus lisääntyy molemmin puolin neuvottelupöytää, Malm toteaa.

Työllisyyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin ohella, tasa-arvon edistäminen näkyy uudessa hallitusohjelmassa.

- Perhevapaauudistus on iso haaste, ehkä jopa sote-uudistustakin suurempi. Silti se on tehtävä, koska muuttuvassa työelämässä, muuttuvissa työsuhteissa ja muuttuvina työaikoina, on perheiden pysyttävä mukana. Tarvitsemme enemmän joustavuutta sovittaa työ ja perhe yhteen; nykyään työ ei ole kahdeksasta neljään tai 8 tuntia kolmessa vuorossa. Esimerkiksi tehtaat ovat siirtymässä 12 tunnin työvuoroihin, koska ne ovat jaksamisen ja tuottavuuden kannalta parempia. Tässä muutoksessa on yhteiskunnan pysyttävä mukana, Malm vaatii.

- Tällä hallitusohjelmalla on hyvä mennä kohti muuttuvaa työelämää ja olla mukana muutoksessa. Sosiaalisella oikeudenmukaisuudella on olennainen sija hallitusohjelmassa ja se on merkityksellistä, Malm iloitsee.