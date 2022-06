SDP:n Malm: Vedyn hyödyntäminen on keino saavuttaa ilmastotavoitteet – Suomen on tähdättävä vetykehityksen kärkeen

Marinin hallitus tekee tarvittavia toimia ilmastotavoitteiden täyttymiseksi ja vauhdittaakseen energiaomavaraisuutta. Valtioneuvosto on tänään 30.6. lähettänyt selonteon kansallisesta ilmasto- ja energiastrategiasta eduskuntaan.

Selonteon myötä vedyn hyödyntämistä energiaratkaisuissa kiihdytetään. Kansanedustaja ja SDP:n 1. varapuheenjohtaja Niina Malm iloitsee vetystrategian kunnianhimoisuudesta, ja toivoo sen kasvattavan vetysektoria Suomessa.

Selonteon myötä vety otetaan entistä enemmän osaksi ilmasto- ja energiastrategiaa ja sen tavoitteiden täyttymistä. Vähähiilistä vetyä voidaan hyödyntää sekä liikenteessä että sähkömarkkinoilla, ja vedyllä voidaan korvata fossiilisten raaka-aineiden ja energialähteiden käyttöä, jos vety on tuotettu päästöttömästi.

- Vedyn hyödyntäminen energiapolitiikassa on yksi keino saavuttaa ilmastotavoitteet. Energian hinnannousun ja Venäjän hyökkäyssodan vuoksi Suomi tarvitsee entistä ripeämmin uusia energiaratkaisuja. Julkisin toimin voimme tukea vähähiilisen vedyn tuotantokapasiteettia, Malm sanoo.

Vedyssä on lisäksi suuri vientipotentiaali ja se voi toimia kansainvälisten investointien houkuttimena. Keväällä 2021 perustettu yritysten vetyverkosto tavoittelee Suomelle kansainvälistä kärkiasemaa vetyratkaisuiden kehittäjänä ja tarjoajana globaalisti.

Myös Euroopan komissio julkaisi oman vetystrategiansa heinäkuussa 2020, ja on pyrkinyt poliittisin toimin edistämään vedyn hyödyntämiselle suotuisaa toimintaympäristöä. Nyt komissio on entistä kunnianhimoisempi vedyn suhteen, ja esittää toukokuussa 2022 julkaistussa RePowerEU-kokonaisuudessa vetytavoitteiden kaksinkertaistamista vuoden 2020 vetystrategiasta.

- Suomen on tähdättävä vetykehityksen kärkeen. Vedyn hyödyntäminen energiapolitiikassa tukee Suomen energiaomavaraisuutta ja on fiksua elinkeinopolitiikkaa maassa, joka on jo tunnettu teollisuudestaan. Teollisuudella on tässä maassa jatkossakin hyvät toimintaedellytykset, kunhan tuemme rohkeasti teollisuuden vihreää siirtymää, linjaa Malm.