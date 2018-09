SDP:n Marin: Hallitus on heikentänyt sukupuolten välistä tasa-arvoa  

SDP:n varapuheenjohtaja Maarit Feldt-Ranta: Kepu pettää aina 21.8.2018 16:58 | Tiedote

SDP:n varapuheenjohtaja Maarit Feldt-Ranta on pettynyt pääministeri Sipilän helppoheikkimäiseen esiintymiseen keskustan eduskuntaryhmän kokouksessa. - Näyttää siltä, että pääministeri on menossa vaalimoodiin. Hän yrittää muita syyttelemällä peitellä sitä tosiseikkaa, että hallituksen päätökset ovat iskeneet kipeimmin köyhiin, vaikka hän hyvin tietää, että on olemassa myös oikeudenmukaisempi vaihtoehto. Sen sijaan, että pääministeri Sipilä keskittyisi tekemiensä epäoikeudenmukaisten leikkausten korjaamiseen, hän syyttelee muita. Ja kaiken tämän lisäksi keskustalaiset kansanedustajat lähettävät tiedotteita, joissa he kritisoivat hallituksen eriarvoistavaa politiikkaa, mutta mitä tekee pääministeri – hän katsoo menneisyyteen, syyttää muita ja yrittää kääntää katseen hallituksen politiikasta. Feldt-Ranta muistuttaa, että pääministeri Juha Sipilä lupasi ennen hallituskautensa alkua, että keskusta ei tule leikkaamaan opiskelijoilta, lapsiperheiltä, eläkeläisiltä ja muilta tuen saajilta sentt