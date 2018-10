SDP:n Marin vaatii päästötavoitteiden pikaista tarkistamista 

Toimituksille tiedoksi: Sanna Marinin kirjoitus koskien IPCC:n raporttia 8.10.2018 08:58 | Tiedote

Tänään julkaistun kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n raportin viesti on selvä: Ilmastopolitiikan kunnianhimon tasoa on nostettava merkittävästi, jos aiomme pysäyttää ilmaston lämpenemisen alle kahteen asteeseen. Päästötavoitteita on korjattava ja päästöjä leikattava nykyistä enemmän nykyistä kiireellisemmällä aikataululla. Kyse on lastemme ja planeettamme tulevaisuudesta. Pariisin ilmastosopimuksessa sovittu 1,5 asteen lämpenemisen raja on nykyisillä toimilla ylittymässä jo vuonna 2040. Tänä vuonna syntyneet suomalaiset ovat tuolloin 22-vuotiaita. Ilmaston lämpeneminen keskimäärin 1,5 astetta tarkoittaa maapallon napa-alueiden lähellä oleville valtioille kuten Suomelle ilmaston lämpenemistä jopa 5 astetta. Siksi on meidän etumme, että maailman valtioiden ilmastotoimet ovat riittäviä ja etupainotteisia. Tämänhetkiset sitoumukset päästövähennyksistä johtavat yli kolmen asteen lämpenemiseen. Meidän väylämme vaikuttaa globaaliin ilmastokriisiin on Euroopan unioni ja siksi on Suomen etu,