SDP:n Marko Asell: Järjestöjen rahoitus budjettiin

- On erittäin hyvä asia, että veikkausvoittovarojen jakamisesta tehtiin nyt päätös. Epävarmuus rahoituksesta ja sen riittävyydestä on poissa ja edunsaajat voivat suunnitella tulevaa, kansanedustaja Marko Asell (sd.) sanoo.

Parlamentaarisesti linjatun rahoitusmallin mukaisesti rahapelituotoilla rahoitettavien yleishyödyllisten toimintojen menot siirretään rahoituslähteestä riippumatta ja hallitusohjelmassa linjatusta kehyssäännöstä poiketen kehykseen kuuluvaksi menoksi vuodesta 2023 lukien.

Vuodesta 2024 alkaen on parlamentaarisesti linjatun mukaisesti tarkoituksena katkaista Veikkaus Oy:n tulouttaman tuoton ja valtionavustusministeriöiden (OKM, STM, MMM) arpajaislaissa säädettyjen käyttötarkoitusten välinen yhteys.

Parlamentaarisen linjauksen mukaan vuodelle 2024 kohdennettava avustustoiminnan kokonaisrahoitustaso on 990 milj. euroa. Se perustuu vuosien 2013—2022 valtionavustusrahoituksen kymmenen vuoden reaaliseen keskiarvoon, johon on lisätty veteraaneille v. 2022 kohdennettu rahoitus. Vuosina 2025—2026 kokonaisrahoitustason määrittelyssä on huomioitu vuosittainen veteraanien rahoituksen alentuminen. Julkisen talouden suunnitelmassa vuoden 2023 rahoitustaso vastaa vuodelle 2024 linjattua rahoitustasoa.