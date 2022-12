SDP:n Marko Asell: Miharintie vihdoinkin kuntoon

- Miharintie on erittäin huonokuntoinen raskaalle liikenteelle. Tiellä on jo silmämääräisesti nähtävissä kantavuuteen viittaavia vaurioita. Teollisuus ja sen käyttämät kuljetusyritykset ovat toistuvasti tuoneet ongelmat esiin. Nyt on korkea aika tien kunnostamiseen, Asell toteaa.

- Pirkanmaan kansanedustajat vierailivat syksyllä mm Agco Powerilla, jolloin Miharintien kunto oli esillä, mikä on varmasti osaltaan edistänyt resurssin saamista, Pirkanmaan kansanedustajien neuvottelukunnan puheenjohtaja Asell arvioi.

- Kiitos nokialaisille aktiivisuudesta, teollisuudelle ja asumiselle tärkeä tie saadaan nyt kuntoon, kansanedustaja Jouni Ovaska (kesk.) sanoo.

Miharintie Nokian Linnavuoresta valtatielle 11 on erittäin tärkeä raskaan teollisuuden käyttämä tieosuus. Linnavuoren teollisissa työpaikoissa on yli 1 000 työpaikkaa, ja teollisuuden investoinnit ovat olleet yksin viimeisten vuosien aikana yli 100 milj. euroa. Yrityksillä on edelleen tuotannon laajenemissuunnitelmia. Pirkanmaan ELY-keskuksella ei ole rahoitusta muuhun kuin tien paikkaamiseen.

Tien kantavuuden parantamisen arvioidaan maksavan noin 700 000. Kevyenliikenteenväylän rakentamisen kustannusarvio on noin 600 000 euroa.