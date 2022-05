SDP:n Matias Mäkynen: “Lisätalousarviosta merkittäviä panoksia vihreään siirtymään ja huoltovarmuuden parantamiseen”

SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkysen mukaan venäläisen energian käyttö tulee lopettaa nopeasti ja irtautumista fossiilisesta tuontienergiasta tulee jatkaa toimintaympäristön vakauden ja energiaturvallisuuden edistämiseksi.

- Suomi on kokonaisuutena arvioiden energiasektorin osalta paremmassa asemassa kuin moni muu EU-maa. Meillä fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen on panostettu ajoissa. Uusiutuvaan energiaan ja ydinvoimaan on investoitu ja uusia teknologioita otettu käyttöön. Nyt lisätalousarviossa rahoitettavat ja huhtikuussa päätetyt toimet etenevät, mikä on erinomaista, Mäkynen sanoo.

Fossiilisen energian hinnannousu tekee puhtaan teknologian ratkaisuista entistä kannattavampia. Suomelle tämä voi luoda kilpailuetua:

- Maallamme on suuri energiateknologian vientiklusteri, josta Vaasan seutu on merkittävä osa ja jolle fossiilisesta energiasta irtautuminen luo uusia mahdollisuuksia, Mäkynen toteaa.

Lisätalousarviossa lisätään valtion tuloarviota reilulla miljardilla eurolla. Syynä on yritysten ennakoitua vahvemmat tulokset alkuvuonna ja yhteisöverokertymän kasvu.

- Talouskasvu on ollut ennusteita vahvempaa. Sodan kasvattaman epävarmuuden vaikutuksia voidaan osaltaa pienentää nyt tehtävillä ratkaisuilla, jotka edistävät energianhintojen laskua ja investointien kasvua, Mäkynen päättää.