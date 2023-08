SDP:n Matias Mäkynen: Orpon hallituksen on aika kuunnella työntekijöitä

- Useat palkansaajajärjestöt ovat viime päivinä kertoneet vastustavansa hallituksen työmarkkinauudistuksia ja nostavansa valmiuttaan vastatoimiin. Kyse ei ole rähinöinnistä, vaan aidosta huolesta siitä, miten hallitusohjelmaan kirjatut heikennykset vaikuttavat työntekijöiden asemaan ja toimeentuloon. Orpon hallituksen täytyy nyt näyttää, että se on kuullut tämän huolen.

Mäkysen mukaan erityinen vastuu asiassa on perussuomalaisilla, joka ennen eduskuntavaaleja lupasi olla suomalaisen työntekijän puolella.

- Nyt on aika pitää lupaukset. Ei voi olla niin, että ennen vaaleja luvataan puolustaa työntekijöitä, mutta vaalien jälkeen runnotaan läpi työntekijän aseman heikennykset, jotka on kirjoitettu EK:n ja Suomen Yrittäjien toimistoissa. Jos takki kääntyy näin rajusti, mihin äänestäjä voi enää luottaa?

Työntekijöiden asemaan kohdistuvien heikennysten lisäksi huolta herättää Mäkysen mukaan myös tapa, jolla Orpon hallitus on viemässä uudistuksiaan läpi. Uudistukset on tarkoitus valmistella kolmikantaisesti, mutta useissa liitoissa koetaan, että kyse on vain silmänlumeesta eikä niillä todellisuudessa ole mahdollisuutta vaikuttaa lopputulokseen.

- Hallitus on myös ensin viemässä läpi lakko-oikeutta rajoittavan lainsäädännön ja tekemässä muut heikennykset tämän jälkeen, kun niitä on vaikeampi vastustaa. Tämä kertoo siitä, että Orpon hallitus tietää kyllä, miten kipeästi uudistukset ja leikkaukset osuvat työntekijöihin, mutta kuuntelemisen sijaan haluaa sulkea korvansa. Vastuunsa tunteva hallitus ei voi toimia näin. Mielenosoittaminen ja työtaisteluihin osallistuminen ovat ihmisoikeuksia, joista ei pidä tinkiä.

Mäkynen muistuttaa, että Orpon hallituksen työmarkkinauudistusten vaikutukset eivät rajoitu vain työmarkkinoihin. Irtisanomisen helpottaminen, perusteettomien määräaikaisuuksien mahdollistaminen ja työttömien toimeentulon heikentäminen ovat omiaan lisäämään epävarmuutta ja vähentämään tulevaisuudenuskoa, mikä heijastuu kaikkialle yhteiskuntaan.

- Suomi ei kaipaa tällaista yhteiskunnan kahtiajakoa edistävää politiikkaa. Kehotamme hallitusta tulemaan sosialidemokraattien linjalle, jossa työllisyysastetta ei nosteta polkemalla työntekijän oikeuksia vaan etsimällä ratkaisuja työllistymisen todellisiin esteisiin, kuten työuupumukseen ja asuntomarkkinoiden haasteisiin. Nyt on oikea aika tunnustaa tosiasiat ja muuttaa suuntaa.