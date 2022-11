SDP:n Matias Mäkynen: Palkalla on tultava toimeen

SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Nyt ei ole perusturvan murentamisen aika 25.11.2022 14:31:55 EET | Tiedote

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm on huolissaan pyrkimyksistä heikentää sosiaaliturvaa ja työntekijöiden oikeuksia. - Huomaa, että eduskuntavaalit lähestyvät, kun kokoomus ja Suomen Yrittäjät alkavat taas puhua yhdellä suulla siitä, miten työllisyyden kasvun suurimpia esteitä ovat sohvalla viihtyvät työttömät ja työntekijät, jotka haluavat pitää kiinni oikeuksistaan. Yksi näiden tahojen keskeisistä vaatimuksista on paikallisen sopimisen lisääminen. Malm huomauttaa, että paikallisesti voi sopia nytkin, jos tahtoa vain on. Nyt kuulluissa ulostuloissa ei ole kuitenkaan kyse aidosta sopimisesta, vaan halusta lisätä työnantajan määräysoikeutta. - Pitää muistaa, että lait ja työehtosopimukset on tehty siksi, että työntekijä on aina heikommassa asemassa. Niin kauan kuin työmarkkinoilla on koijareita, alipalkkausta ja hyväksikäyttöä, ei tätä rakennelmaa voida SDP:n mielestä purkaa. Malm tuomitsee myös kokoomuksen ja Suomen Yrittäjien pyrkimykset lyhentää ansiosidonnaista tyött